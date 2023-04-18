«РасКОЛБАСились» по-полной! «Комсомолка» провела традиционный гастрономический фестиваль

Шеф-повара приготовили представленную для дегустации продукцию от местных производителей. Фото: Евгений Михайлов.

В «Сибэкспоцентре» 13 апреля было вкусно как никогда, ведь здесь проходил «РасКОЛБАС» - традиционный праздник от «Комсомольской правды»! Пятый год подряд мы собираем любителей полакомиться мясными деликатесами. Вместе пробуем вкусности от местных производителей, выбираем самых лучших, разыгрываем подарки. И куда же без чемпионата по скоростному поеданию сосисок! Если вы пропустили это грандиозное событие, - читайте подробности.

Каких только вкусностей ни было на столах. Фото: Евгений Михайлов.

На вкус и цвет

Основная часть праздника - дегустация новинок от местных производителей. Среди участников были мастодонты местной мясоперерабатывающей индустрии: «Усольский свинокомплекс», «Саянский бройлер», «Белореченское», «Катюша», «Шарай», Комбинат питания города Иркутска. Они представили на суд зрителей по несколько наименований колбас и деликатесов, а полуфабрикаты приготовил шеф-повар от кейтеринга «Шеф» Михаил Клыков. Ароматы по павильону витали дурманящие, а шеф охотно делился секретами по ходу действа:

- В любом блюде есть две главные составляющие: первая - свежесть продуктов, вторая - отношение. Если готовить с душой, то обязательно получится вкусно.

Продукция на любой вкус. Фото: Евгений Михайлов.

С душой в этот раз были приготовлены такие интересные новинки, как оладьи "Печеночные", крокеты "Хрустяшки" и люля-кебаб «Фирменный с томатным соусом и зеленью», куриные палочки "Деликатесные" и все это с кнелями из пшенной каши и четырьмя разными соусами. Говорили, что первым разлетелся люля-кебаб, однако точно зафиксировать этот факт не было никакой возможности: готовые блюда от шефа буквально испарились через несколько минут!

Дегустировали все продукты с большим удовольствием. Фото: Евгений Михайлов.

А затем делились впечатлениями и обсуждали, что больше всего по вкусу. Фото: Евгений Михайлов.

Искусство поесть

Любимая часть праздника - чемпионат по скоростному поеданию сосисок. Задача простая: кто первым съест десять штук, тот и победил. Один из записавшихся - Александр Башлыков. Пять раз он становился чемпионом по поеданию пельменей на нашем же фестивале «Байкальские пельмени», начинал свой путь в этом нелегком деле еще худеньким студентом. Сейчас Александр - солидный мужчина, который знает толк во вкусной еде. Однако в этот раз он был обескуражен: в соперники ему подобрались… исключительно представительницы слабого пола!

- Это нечестно! У меня рука на сосиски не поднимается, - сокрушался мужчина.

Победитель чемпионата по скоростному поеданию сосисок. Фото: Евгений Михайлов.

Однако зрители решили: все честно, а сосиски и девушки могут есть со страшной скоростью. Но то ли участницы пришли недостаточно голодными, то ли Александр разработал особую технику (не зря он чемпион по пельменям!), но победа осталась за единственным мужчиной. Впрочем, никто не ушел обиженным - все участники получили по приличному запасу самого народного полуфабриката от спонсоров фестиваля.

Со вкусом и пользой

Пока гости «РасКОЛБАСА» болели за поедателей сосисок, жюри подводило итоги народного голосования. Выбор был непростым: каждый из участников фестиваля представил несколько интересных новинок, а отдать голос можно было только за одного. В результате определились победители в номинациях:

- «Верность многолетним традициям» - СХАО «Белореченское»,

- «Легенда мясного производства» - СХПК «Усольский свинокомплекс»,

- «Гармония ингредиентов» - ООО «Саянский бройлер»,

- «Кулинарное наследие» - «Катюша»,

- «Гастрономическая находка» - мясоперерабатывающая компания «Шарай»,

- «Вкус без границ» - Комбинат питания Иркутска.

Производителей наградили в разных номинациях. Фото: Евгений Михайлов.

- Всегда хожу на фестивали от «Комсомолки», - поделилась впечатлениями Алена Соловьева. - Во-первых, вдоволь пробую продукцию от местных производителей, примечая для себя то, что потом обязательно прикуплю домой. Это ведь очень удобно: как решиться купить сразу палку незнакомой колбасы - вдруг не мое? А тут попробовал, сравнил и заодно купил подешевле. Видите, записала названия, чтобы не забыть. Новинок хватит надолго, чтобы баловать семью.

Как всегда, наших читателей и подписчиков ждали подарки. Фото: Евгений Михайлов.

Надолго хватит и впечатлений у всех участников праздника. До новых вкусных встреч!