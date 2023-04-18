«Он всегда повторял: «Своих не бросаем». Многодетный отец героически погиб в зоне СВО, закрыв собой командира части

31-летний майор Али Батыров ценой своей жизни спас боевого товарища. Фото: личный архив семьи Батыровых

- Мы с ним договорились – когда будем сильно скучать друг по другу, то поднимем глаза к небу, и там наши взгляды встретятся… - с дрожью в голосе рассказывает Арюна Батырова. Больше года ей приходится одной воспитывать троих детей, неся звание вдовы героя. Во время обстрела в зоне спецоперации 31-летний майор закрыл своим телом командира части, тем самым сохранив ему жизнь, отдав взамен собственную.

С детства мечтал стать военным

Будущий военный появился на свет в селе Ватажное Астраханской области. Окончив среднюю школу в соседнем Красном Яре, парень поступил в Казанское артиллерийское училище и продолжил учебу в Михайловской военной артиллерийской академии. Размышлений о выборе профессии практически не было – с малых лет Али мечтал защищать Родину. Судьба сложилась так, что по распределению он попал на Дальний Восток, а оттуда - в Бурятию, где встретил свою любовь.

Пара познакомилась в 2017 году благодаря службе. Фото: личный архив семьи Батыровых

- Наша история началась в 2017 году, - вспоминает собеседница «КП» - Иркутск». – Мы служили в одной воинской части, но в разных подразделениях. Это был вечер в честь Дня артиллерии. Он не мог отвести от меня глаз, подошел познакомиться, а после, осмелился пригласить на танец. С того момента мы больше никогда не расставались.

У обоих за плечами - несложившиеся браки. Арюна в тот момент уже была мамой двойняшек - мальчика и девочки. Недавно им исполнилось 10 лет. А старшему сыну Али, живущему с его бывшей женой в Астраханской области, сегодня 8.

Мужчина всегда воспитывал детей, как родных. Фото: личный архив семьи Батыровых

- Он никогда не разделял детей. Говорил, что у нас трое ребятишек: два сыночка и лапочка-дочка.

В декабре 2020-года мужчина принял решение создать семью с любимой официально. На предложение стать его женой Арюна без сомнений ответила «Да». Спустя почти год пара произнесла клятвы верности в ЗАГСе, став мужем и женой.

«Я искал тебя всю жизнь и наконец нашел, родная», - говорил военный своей любимой. Фото: личный архив семьи Батыровых

- Мы были вместе 5 лет… наши счастливые 5 лет. «Я искал тебя всю жизнь и, наконец, нашел, родная», - так он говорил мне каждый день. Али - мужчина с большой буквы, любящий отец, муж, сын и брат. Он никогда не искал отговорок, а просто брал и делал. И вместе с этим был талантлив во всем. Не любить его было попросту невозможно.

Фото с любимой – вместо оберега

После службы в Уссурийске в 2015 году военный был направлен на Донбасс, где служил почти 1,5 года. После окончания командировки уехал в Улан-Удэ, но спустя несколько лет, в январе 2020 года, уже опытный солдат принимал участие в боевых действия в Сирии. За проявленные качества воина был награжден Орденом Мужества, как окажется позже – лишь первым. Также был отмечен медалями «За воинскую доблесть», 1 и 2 степени, «За отличие в военной службе» и «Участнику боевой операции в Сирии». О том, что мужу вновь придется покинуть дом на долгое время, Арюна узнала в конце декабря 2021 года.

Али Батыров с детства мечтал стать военным. Фото: личный архив семьи Батыровых

- Тогда было известно лишь об учениях на территории Беларуси. Ко мне тогда подошел командир и сказал, что Али ему там нужен. Как я могла его отговорить? Это долг службы, тем более, супруг никогда бы в таком случае не остался в стороне. Он всегда повторял: «Своих не бросаем».

Словно оберег, в командировки майор брал с собой маленькую фотографию, на котором его нежно обнимает любимая. Уже потрескавшаяся от старости, вдалеке от семьи она всегда хранилась под сердцем… Через несколько месяцев то самое фото и два так и не отправленных Али письма передали сибирячке со словами о том, что ее муж героически погиб, выполняя боевую задачу.

Эту фотографию боец брал с собой в каждую командировку. Фото: личный архив семьи Батыровых

- В последний раз мы разговаривали с ним по телефону в ночь на 25 февраля. Звонок длился три минуты. Он сказал: «Родная, в начале марта я буду дома. Все будет хорошо, я скоро вернусь». А 28-го числа, в день его гибели, меня мучало плохое самочувствие. На работе лишь успокаивала мысль о том, что дома испеку детям его любимые пирожки.

Али Батыров героически погиб 28 февраля 2022 года.

Kaвaлep двyx Opдeнoв Myжecтвa

За отвагу и смелость семье майора Али Батырова вручили второй Орден Мужества. На этот раз – посмертно. Начальника штаба, заместителя командира 1-го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона со всеми почестями похоронили на малой родине. Он не дожил нескольких месяцев до своего 32-го дня рождения.

По званию Арюна Батырова - младший сержант. Фото: личный архив семьи Батыровых

- О подробностях его подвига я рассказать не могу, - продолжает говорить Арюна. – С командиром части, которого спас супруг, я близко общаюсь. Он очень хороший человек и всем силами помогает мне и детям. После короткой реабилитации после ранения, он вновь вернулся в зону СВО.

КСТАТИ

Сегодня сразу в двух регионах России установлены мемориальные доски, посвященные памяти майора Али Батырова. Одна из них – на фасаде школы в Красном Яре, где учился герой. Открытие второй состоялось на фасаде дома в микрорайоне Энергетик города Улан-Удэ, где военный проживал с самыми близкими людьми.