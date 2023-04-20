Отдыхал с отцом на берегу реки, а домой не вернулся: в Иркутске ищут пропавшего при странных обстоятельствах мужчину Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция продолжает разыскивать без вести пропавшего 24-летнего Андрея Борисова. История его исчезновения довольно странная. Детали рассказали в ГУ МВД по Приангарью.

- С заявлением о розыске обратился брат пропавшего. Как он рассказал оперативникам, в конце августа прошлого Андрей вместе со своим отцом отдыхал на берегу реки Боковская, Иркутск-2, после чего молодой человек домой не возвращался, - пояснили в полиции.

Что именно произошло и куда мог пропасть мужчина - неизвестно. Официально никаких предположений, где он может находиться, не озвучивается.

А вот приметы, по которым его можно узнать. На вид 22-25 лет, рост 178 см, короткая стрижка, карие глаза и темно-русые волосы. Есть и особая примета: на правой руке от запястья до локтя у Андрея татуировка в виде надписи на латыни. В день, когда пропал, он был одет в черную футболку, джинсовые шорты и черные тапки с белой надписью.

Всех, кто видел пропавшего или что-то знает о его местонахождении, просят обращаться в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Чувствую, что я для них мама": учительница из Бурятии отправилась волонтером на СВО и встретила там своего выпускника (подробности)

Оперативники просят граждан, обладающих информацией о местонахождении Андрея Борисова, сообщить по телефонам 32-00-02, 8-904-132-90-29, 8-924-994-75-55 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).