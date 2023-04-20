«За секс в кинотеатре...в розыск»: полицейский рассказал о буднях в дежурной части. Часть 2

Полицейский поделился с «КП» случаями, которые встречаются в каждом отделе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Повторюсь: в дежурной части за один день запросто может развернуться трагедия, которая сменится семейной драмой, а затем - едва ли не анекдотом. К счастью, последние, благодаря специфическому «контингенту» отдела полиции маленького городка встречаются намного чаще. Так, по долгу службы, здешним сотрудникам приходится примерять на себя роль психологов, дабы спасти чужие отношения. Чего только стоят завсегдатаи «обезьянников» - домашние тираны и буйные «разбиватели» посуды. На этот раз делимся с читателями КП-Иркутск любовными историями, свидетелями которых ежедневно становятся люди в форме.

Занимались сексом в кинотеатре…объявить в розыск!

Так как «дежурка» - это первая инстанция, куда в сутки поступает с сотню звонков и обращений, удивить смену чем-то незаурядным сложно. Однако некоторым все же удается заставить суровых офицеров улыбнуться.

- Приходит как-то вечером мужичок – бизнесмен, - вспоминает во время разговора мой старый приятель – младший лейтенант МВД. – Видно, что к визиту готовился: подмышкой – папка с документами, в руке – флешка, в глазах – ни капли сомнения.

- Здравствуйте! Хочу подать заявление.

- Что у вас случилось?

- У меня в кинотеатре, какая-то парочка…сексом занялась! Представляете? Вот, даже видео с камер наблюдения имеется, - протянул он в окошко безоговорочное доказательство «преступления». В этот момент даже те, кто просто шел мимо по этажу, заинтересовался, чем же закончится история.

-…И что вы хотите, чтобы мы сделали? – на всякий случай поинтересовался дежурный.

- Как что? Фото хулиганов имеется? Имеется. Надо наказать!

- А личность хулиганов, как устанавливать будем? – опять же на всякий случай уточнил дежурный.

- Ну…в розыск подайте! Мне еще вас учить что ли?

Представив эту картину, полицейский слегка покраснел, но стойко сдержал смех до того момента, пока пострадавший, заполнив все бумаги, не исчез за металлической дверью.

- Конечно, в общественных местах делать этого нельзя. Грозит штраф за хулиганство, - по-дружески, предупредил товарищ. – Но, если поймают с поличным…

Джульетта и…баба Нюра

Как показывает практика подростки чудят не меньше взрослых. И проблемы у них тоже бывают…весьма взрослые.

- Практически Ромео и Джульетта: ему 25, а ей недавно стукнуло 18. Хотя девушка и совершеннолетняя, но мать оказалась строгих правил. Словно прокурор, требует для парня самого жесткого наказания, какое только есть на белом свете. Мол, единственную дочку одурил и ребенка ей заделал. Переживания, конечно же, понятны. А парочка тем временем, по лучшим традициям мелодрамы: друг за друга схватились и рыдают о вечной любви. На вопрос инспектора, почему женщина раньше отношения не запретила, та рассказала, что была уверена – дочь днями и ночами общается с любимой бабушкой.

- То есть?

- Понимаете, чтобы меня обхитрить, она номер своего кавалера в телефоне записала: «Баба Нюра». Вот я и думала, что она все эти полгода со свекровью переписывается, созванивается. Воспользовалась тем, что мы не общаемся. А теперь взгляните – результат!

Финал этой истории остался открытым. Однако, по словам полицейского, сподвиг коллег проверить телефоны своих детей…

Понять и простить

- Дело было 8 марта. Как и в любой выходной – народу в «обезьянниках» тьма. Так еще и привезли женщину подшофе. Да настолько, что говорить не может. Оказалось, что дамочка напала на мужа с ножом. Того экстренно в больницу, ее - в наручники, и к нам. Ситуация для дежурной части в праздничный день вполне заурядная. Более интересный рассказ мы услышали, когда та протрезвела и смогла объяснить случившееся.

- Сидорова, зачем мужа ударила?

- Я? Случайно, - спокойным голосом ответила Сидорова.

- Разве можно на человека с ножом налететь случайно?

- Посуду мыла, а этот как подкрадется из-за угла, так я и перепугалась вся. Чуть сердце не остановилось! А в руке в этот момент нож и был. Вот я и…

- Ты понимаешь, что теперь будет?

-…Я прощения у него попрошу, - виновато посмотрела та исподлобья.

Благоверный то может «незадачливую» возлюбленную и простит, но по статьям УК ответить все же придется.

«А мой, случаем, не у вас?»

К слову, распивать спиртное в общественных местах тоже запрещено, поэтому уличные «застолья» таких гуляк заканчиваются в полиции. Как правило, это люди «без определенного места жительства», которых в этих стенах знают в лицо.

- Оформляю компанию из пяти человек – все навеселе. Только лицо одного мужика показалось незнакомым…Сомнений о том, что передо мной бездомный не было – небритый, грязный, пьяный, лицо помятое. Да и он не сопротивлялся, пошел вместе с друзьями. Как полагается, оформил и место в «обезьяннике» выделил. Тут у дежурного звенит телефон. Поговорив пару минут, поворачивается и предупреждает: «За твоим «клиентом» едет жена».

Через полчаса в здание вошла ухоженная женщина с шикарной прической, белом пальто и на каблучках. В общем – птица высокого полета.

- Я за супругом. Дмитриченко – фамилия. Вот его документы.

Дежурный и его помощник долго не могли поверить своим глазам. Образ немытого оборванца в их мыслях никак не сочетался с внешностью стоящей за стеклом барышни. Но штамп в паспорте слова красавицы подтвердил, и хмельного мужичка отпустили домой. Но увидев любимую, тот совсем не обрадовался.

- Как же ты достала…везде меня находишь.

- И я тебя люблю, дорогой.