Дикие истории с сайта знакомств: «Один ухажер оплатил себе ужин с моей карты, а второй пришел на свидание с мамой»

Переезд в другой город так или иначе вынудил заводить новые знакомства Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Переезд в другой город так или иначе вынудил заводить новые знакомства. Пару месяцев назад я перебралась в Сочи, как говорится на ПМЖ. Как в детстве подойти на улице и сказать «Привет, давай дружить?» - уже не вариант. Выбрала, пожалуй, самый банальный и доступный вариант – сайт знакомств. Эх, знала бы, чем все это закончится…

Пикник и кража

Конечно же, мужчины в Сочи активно пользуются наличием моря. Что ни свидание, то обязательно романтичные посиделки с видом на него. Никакой оригинальности, но, собственно, я не то чтобы на нее сильно претендовала. Что ж, ухажер №1 с сайта знакомств предложил устроить что-то вроде пикника. Я тогда так обрадовалась! Погода шепчет, чайки летают над морем, свежие ягоды и фрукты... Красота!

Собственно, по началу примерно так и было. Мы вели вполне себе интересные диалоги. Казалось, передо мной интеллигентный человек. Потом он предложил включить музыку через колонку, негромко, так, для фона и более расслабленной атмосферы.

Возражать не стала. Музыку договорились включать с моего телефона. В один момент, простите уж меня за подробность, но очень уж приспичило в уборную. А оставила телефон, чтобы мог музыку переключать. Так вот, возвращаюсь в предвкушении ягодок малины в шампанском, беру телефон в руки и вижу не самую приятную смс – о списании денег с моего счета. Да и сумма такая, кругленькая – три тысячи рублей. Я уж подумала, может заказ мой на маркетплейсе какой-то оплатился с опозданием. Вчитываюсь. Пиццерия!

За полчаса до того, как меня оставили без денег Фото: Елена СИНИЦА

Кавалер, заметил недоумение на моем лице и выдал: «А, да я проголодался что-то, хочется чего-то посущественнее ягод и бутербродов, я заказал себе, но если хочешь – бери тоже». Даже не знаю, с чего я больше выпала в осадок – с того, что он потратил мои деньги или с его позиции «Ну если хочешь – бери».

Деньги, безусловно, обратно вернула, но вы не поверите, ему еще и пришлось объяснять, что же в этой истории не так! С криками, воплями и угрозами полицией (последнее – с моей стороны) он перевел всю сумму обратно. На этом и разошлись.

- Ну и мелочная же ты… - выдал мне «на посошок».

Здравствуйте, я его мама

После того свидания мне хотелось свернуть приложение, но с мыслью «Ну не все же такие» я пошла свайпать дальше. Договорилась о еще одном свидании. Выбор кафе предложено было сделать мне. В назначенное время встречаемся. Как и в прошлой истории, сначала мило беседуем. Примерно через минут 15 к нам подходит женщина. Готова была услышать что угодно, но не «Здравствуйте, я его мама».

Наверное, мои глаза чуть ли не вылетели из орбит. Но таких свиданий в моей жизни еще не было, решила остаться, посмотреть, что из этого выйдет. А вышло, скажу я вам, расстрельное собеседование.

Начиналось все с безобидных вопросов по типу «чем вы занимаетесь» и «сколько вам лет». Потом пошли вопросы, которые стали меня уже напрягать, так как совершенно не ясно к чему они. Например, спрашивали ли у вас на свидании, какая у вас группа крови? А может быть, уточняли, каким стиральным порошком вы пользуетесь?

Дальше – больше. В мой адрес полетели… претензии!

- Как не варишь борщи?! Так ведь и детей давно пора рожать!

Ну да, в 22 года самое оно…

И контрольный выстрел в голову:

- А почему мой сын вообще должен сейчас здесь за тебя платить? Специально не бюджетное место выбрала, чтобы поесть?

Вот с такими прекрасными видами можно было бы просто спокойно поужинать... Фото: Елена СИНИЦА

Вот на этом моменте мои глаза выкатились так, что я боялась – обратно-то не закатятся. Во-первых, если выбранное место молодому человеку было не по карману – об этом можно было сказать заранее или же самому предложить другой вариант. Во-вторых, я что, очень похожа на оголодавшую? Но так, на минуточку, я и не рассчитывала, что за меня кто-то заплатит, так и сказала – проблемы нет, я сама закрою счет. Но и этот ответ маму не устроил, знаете почему?

- Не доведет тебя до добра твоя независимость… - парировала маман.

И словами: «Пойдем, Данечка, она нам не подходит» картинно ушла, держа Данечку за ручку. Как же я рада, что я вам с Данечкой не подхожу!

Да я вообще-то с пересадкой ехал!

Эта история по сравнению с двумя первыми – просто детский лепет. Но и ее расскажу. Как говорится, ничего не предвещало беды. Гуляли, грелись на солнышке, ели мороженое, шутили обо всем подряд. Я даже успела приятно удивиться, что с чувством юмора все так совпало. Поясню: я считаю, что шутить можно со всем, но не со всеми. Не вижу ничего страшного и ужасного в шутках про смерть, хотя я не буду так юморить с теми, у кого кто-то недавно умер. Такая моя позиция понятна и приятна далеко не всем.

Подумала, ну не уж-то хоть третье свидание удастся?! Вот уже и вечерело, мы пошли встречать закат на набережную. Вид – ошеломительный, крышесносный, я бы сказала. В какой-то момент стал накрапывать дождик, мелкий, но все-таки неприятный, поэтому надо было решать, что же делать дальше.

Тут прозвучал довольно очевидный вопрос от него – «к тебе или ко мне?». Я опешила, ведь ни намека не давала на такое продолжение вечера. Однако решила уточнить, может, речь просто о способе укрыться от дождя? В ответ услышала примерно следующее: «В смысле у нас ничего не будет сегодня? Я к тебе вообще-то с двумя пересадками на автобусе ехал».

Вот такие виды открываются с набережной Фото: Елена СИНИЦА

Думала, что дно пробито, но снизу постучались. Молодой человек попросил в качестве компенсации вернуть ему деньги за купленное вино (а мы его даже не открывали, я не знала, что он там в пакете носит), а еще дать на проезд – и лучше на электричку, а не на автобус.

Как я ответила, не позволит написать цензура, но думаю это и так понятно.

Выводы

Конечно, я понимаю, что моя история – это скорее исключение, чем правило. Я все также верю, что и на сайтах знакомств есть приличные молодые люди, но пожалуй, в ближайшее время заходить я туда совсем не хочу.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Ксения ВАСИЛЬЕВА:

- Вывод совершенно верный, нельзя сказать, что «Тиндер» – это место, где собирается только такой контингент. Там все-таки сидят все те же люди, которые ходят рядом с нами по улицам, знакомые наших знакомых и так далее. Другой вопрос, что там еще нужно «покопаться», чтобы найти кого-то с такой же целью, интересами и взглядами на жизнь, как и у тебя. В обычной жизни происходит тоже самое. Где бы ни встретились, в один прекрасный момент понимаете, по пути дальше или нет. С кем-то расходитесь раз и навсегда. Я бы, наверное, порекомендовала повнимательнее всматриваться в анкету, ее заполненность. Если человек не смог выдавить из себя и строчки, а проставил только имя да возраст – вряд ли он ищет что-то серьезное, скорее чего-то в моменте. Ну и еще одна неплохая идея – сразу в переписке предложить пройтись по части «красных флажков» для вас, расспросить. Конечно, в чем-то ваш собеседник может приврать или приукрасить, но что-то вы все-таки неладное подметить сможете. Только помните, что стоит задавать вопросы аккуратно, не лепить их в лоб. Преподнесите это как игру, скажите, что устали от банальных "чем увлекаешься", а вот более глубокие вопросы - помогут узнать получше.