Били втроем: полицейский поехал на поиски пропавшей женщины, но стал жертвой нападения ее приятелей

В ночь на 21 апреля было совершено нападение на полицейского Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области правоохранительные органы завели уголовное дело. Как рассказали в МВД региона, в ночь на 21 апреля было совершено нападение на полицейского.

-В дежурную часть МО МВД России «Эхирит-Булагатский» поступила информация о том, что пропала местная жительница. Позднее появилось сообщение, что она может быть в поселковом кафе, - рассказали в МВД.

После этого один из сотрудников полиции отправился в заведение, чтобы проверить эту информацию. Там он действительно увидел эту женщину в компании молодых людей. Он показал им свое удостоверение и объяснил цель визита. Однако молодые люди встретили его агрессивно. Они стали избивать офицера по голове разными предметами.

В связи с этим полицейскому потребовалось применить табельное оружие. Как итог, один из мужчин получил ранение. Сейчас двое из подозреваемых задержаны, а третий находятся в больнице под конвоем сотрудников полиции. Ведомство проводит необходимые следственные действия, расследование продолжается.