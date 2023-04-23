Огонь увидели слишком поздно. Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Иркутской области

Сегодня, 23 апреля, на месте работают дознаватели МЧС России Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Горит дом на улице Народная! Скорей приезжайте, - раздался звонок в пожарно-спасательной службе города Усть-Илимска около трех часов ночи 23 апреля. – Еще и во дворе постройки горят!

К месту тут же выехали два пожарных расчета. Картина, которая предстала перед их глазами, была страшной: двухэтажный деревянный дачный дом полностью был охвачен огнем. Рядом с ним горели сарай и теплица. Пожарные, не теряя ни секунды, принялись тушить строения, а специалисты газодымозащитной службы направились в горящий дом.

Пожар был обнаружен слишком поздно Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Увы, надежды вывести или вынести из полыхающего здания кого-то живым не оправдались. Все, кто был в доме в ту ночь, погибли.

- Это трое взрослых и ребенок, - сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели боролись с огнем и последствиями пожара до самого утра. Площадь, уничтоженная огнем, составила в итоге 60 квадратных метров. Пожар был обнаружен слишком поздно…

Утром к месту трагедии приехали дознаватели МЧС России.

- Очевидно, что дом не был оборудован пожарными извещателями, - говорят специалисты. - В Усть-Илимск направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит выяснить причину и обстоятельства произошедшего.

На месте работают специалисты, выясняющие причины трагедии Фото: Прокуратура Иркутской области

К дому выезжал также выезжал Алексей Протасов - прокурор Усть-Илимской межрайонной прокуратуры. Ведомство организовало проверку и будет контролировать выяснение причин и обстоятельств смерти четверых человек, в том числе и одного ребенка, на пожаре в Иркутской области.

- Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности и защите прав детей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Прианграья. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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