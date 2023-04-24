Социальные выплаты в Иркутской области проиндексируют.

Апрельская сессия областного парламента состоялась 19 апреля. Депутаты активно к ней готовились и в результате родились решения, которые направлены на то, чтобы улучшить жизнь жителей Приангарья. Так, одно из них - индексация социальных выплат. Напомним, соответствующие изменения в региональные законы были рассмотрены в марте в первом чтении, а сейчас во втором и окончательном. Простыми словами, депутаты учли все замечания, доработали свою инициативу и теперь суммы пособий будут ежегодно, с 1 апреля, пересчитывать.

- Поправки ко второму чтению мы подготовили совместно с правительством региона. В целом эти изменения позволят жителям уже в этом году получить проиндексированные выплаты в полной мере, - прокомментировала председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова.

Всего в Иркутской области будет пересчитано около 40 соцвыплат. И коснутся они, например, работников образования и здравоохранения, студентов, детей-сирот и спортсменов.

Кроме того, депутаты рассмотрели еще и единый порядок перерасчета. Помимо того что социальные выплаты ежегодно повышаются, с 1 апреля 2023 года их размер не может быть меньше индекса роста потребительских цен в целом по России за предыдущий год.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов рассказал, что на сегодняшний день в Приангарье действуют 28 законов, которые охватывают 57 мер соцподдержки, но подход к их перерасчету был разным: какие-то меры индексировали, какие-то нет. Теперь же это будет проводиться по одной схеме.

- С нового года социальные выплаты были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции 5,5%, но реальный уровень составил 11,9%. Благодаря принятому закону выплаты в этом году будут увеличены более чем на 6% и не обесценятся. Жители получат поддержку от государства на том же уровне, что и прежде, - объяснил заместитель председателя комитета Артем Лобков.

Добавим, что всего в повестке апрельской сессии было 50 вопросов. Среди них и поддержка семей с детьми, медработников и участников СВО. Рассмотрена в первом чтении инициатива по выделению материнского капитала семьям при усыновлении третьего и последующих детей. Между прочим, с 1 апреля размер областного капитала проиндексирован и составляет уже 130 438,24 рубля.

По предложению депутатов Заксобрания, вносятся поправки в областные законы о соцподдержке работников госучреждений, медицинских и фармацевтических муниципальных учреждений, проживающих в сельской местности и поселках городского типа. Им предлагается предоставить право на компенсацию расходов по оплате жилья, отопления и освещения. Работа над этим продолжится.

КОНКРЕТНО

Кому пересчитают выплаты*

- Детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

- Выпускникам специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа и образовательных организаций.

- Детям, которые потеряли во время обучения обоих или единственного родителя.

- Студентам-педагогам, которые останутся работать в государственных и муниципальных образовательных организациях региона.

- Отдельным категориям работников образования при определении размера компенсации за оплату жилых помещений, отопления и освещения.

- Неработающим пенсионерам, имеющим звания «Заслуженный мастер спорта России (СССР)», «Заслуженный тренер России (СССР)», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный врач России», титулы чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр.

* Несколько примеров, обо всех изменениях можно уточнить в соцзащите.

КСТАТИ

Расширить возможности экоплатежей

- На этой сессии депутаты рассмотрели много социальных вопросов. Но я отмечу еще одну важную инициативу, - рассказал депутат ЗС Георгий Любенков, представляющий в областном парламенте Братск. - Мы приняли решение обратиться к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, чтобы расширить перечень мероприятий, на которые можно потратить экоплатежи. Их сегодня вносят в местные бюджеты промышленные предприятия, как компенсацию за негативное воздействие на окружающую среду для оздоровления жителей.

Так, плату за выбросы предлагается направлять на строительство, реконструкцию, модернизацию тепловых электростанций и городских котельных, на мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений, их капремонт, установление границ и режима зон санитарной охраны питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и другие нужды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Штрафы для предпринимателей

Накажут тех, кто продает запрещенные напитки детям и подросткам.

Врачи давно бьют тревогу, что энергетики совсем не полезны для детей. Чтобы обезопасить их, депутаты приняли закон, который запрещает продажу этих напитков подросткам до 18 лет. Вообще инициатива была принята в марте, но поступили поправки. Парламентарии уточнили, на кого будет распространяться ответственность, что относится к безалкогольным тонизирующим напиткам и т.д. А следом на той же апрельской сессии утвердили ответственность за нарушение закона. Штрафы будут следующими: для граждан - от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

- Мы надеемся, что штрафы позволят прекратить продажу энергетиков детям, - отметил также председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виталий Перетолчин.

БУДЬ В КУРСЕ!

Оформляем гараж в собственность

В Иркутской области упростят процедуру оформления гаражей и земельных участков под ними. Однако нововведение касается объектов, построенных до 2005 года. Проект закона приняли в первом чтении.

Согласно условиям «гаражной амнистии», узаконить землю под гаражами, теперь можно с помощью расширенного перечня документов. Основными из них являются: членская книжка или справка кооператива. Своим правом на оформление квадратных метров в собственность владелец может воспользоваться до 1 сентября 2026 года.

Кстати, по данным Росреестра, с момента вступления в силу закона в упрощенном порядке жители Приангарья оформили права на 1590 земельных участков, а также на 2818 гаражей.

- Было очень много обращений от граждан, я, например, лично выезжала в гаражные кооперативы и общалась с людьми, - рассказала вице-спикер ЗС Ольга Носенко. - Они очень ждут этот законопроект. Ситуация действительно сложная, а данный закон позволяет гражданам в течение пяти лет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.

- Перечень документов, который содержится в законопроекте, сделает процедуру оформления участков в собственность удобной, - отметил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников. - Депутаты максимально оперативно, уже на майской сессии рассмотрят этот законопроект во втором чтении. Возможно, эту процедуру получится реализовать в формате одного окна через многофункциональные центры. Тогда это будет гаражная амнистия в деле.

Детям-сиротам уменьшат налоги

Законопроект, который принят пока еще только в первом чтении, сократит с трех лет до одного года минимальный срок владения жилым помещением для освобождения от уплаты НДФЛ при его продаже. Инициатива принадлежит прокуратуре в связи с необходимостью расширения рынка вторичного жилья. Дело в том, что сегодня число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение квартиры, - около 11 тысяч.