Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 апреля 2023 3:31

Тело нашли на высоте 2600 метров: иркутский турист умер во время похода на Мунку-Сардык

Турист из Иркутска умер во время похода на вершину Мунку-Сардык в Бурятии
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Турист умер во время похода на Мунку-Сардык

Турист умер во время похода на Мунку-Сардык

Фото: Олег Укладов

Тело 64-летнего мужчины обнаружили на высоте почти 2600 метров на маршруте, ведущем к вершине Мунку-Сардык Восточных Саян. По предварительной информации следователей, турист приехал из Иркутской области в соседнюю Бурятию ради похода в горы. 23 апреля вместе с приятелем он преодолел большую часть пути, когда внезапно упал...Вскоре его сердце перестало биться. Его товарищ обратился за помощью в поисково-спасательную службу. Сотрудникам МЧС оставалось лишь эвакуировать тело погибшего со склона.

- Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка, - отмечают в пресс-службе регионального Следкома.

Чтобы выяснить причину смерти сибиряка, правоохранители назначили судебно-медицинское исследование. По одной из наиболее вероятных версий, мужчина скончался из-за болезни сердца. На состояние здоровья могла повлиять повышенная физическая нагрузка и высотная гипоксия в условиях внешней среды в горах. Подробности трагедии устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ЧППроисшествия: ЧП