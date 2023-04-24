Тело нашли на высоте 2600 метров: иркутский турист умер во время похода на Мунку-Сардык

Турист умер во время похода на Мунку-Сардык Фото: Олег Укладов

Тело 64-летнего мужчины обнаружили на высоте почти 2600 метров на маршруте, ведущем к вершине Мунку-Сардык Восточных Саян. По предварительной информации следователей, турист приехал из Иркутской области в соседнюю Бурятию ради похода в горы. 23 апреля вместе с приятелем он преодолел большую часть пути, когда внезапно упал...Вскоре его сердце перестало биться. Его товарищ обратился за помощью в поисково-спасательную службу. Сотрудникам МЧС оставалось лишь эвакуировать тело погибшего со склона.

- Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка, - отмечают в пресс-службе регионального Следкома.

Чтобы выяснить причину смерти сибиряка, правоохранители назначили судебно-медицинское исследование. По одной из наиболее вероятных версий, мужчина скончался из-за болезни сердца. На состояние здоровья могла повлиять повышенная физическая нагрузка и высотная гипоксия в условиях внешней среды в горах. Подробности трагедии устанавливаются.

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