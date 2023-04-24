«Дайте с банком поговорить!»: полицейские пришли предупредить женщину о мошенниках, когда те пытались ее обмануть

Женщина до последнего момента была уверена, что говорит с сотрудником банка.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Благодаря удачному стечению обстоятельств жительнице Усть-Илимска удалось избежать участи жертвы аферистов. Полицейские Максим Сорокин и Людмила Брыжак проводили поквартирный обход, чтобы предупредить пенсионеров об участившихся случаях мошенничества. Дверь им открыла 73-летняя женщина, которая увлеченно разговаривала с кем-то по телефону и просила людей в форме подождать. Прислушавшись к словам собеседницы на том конце провода, инспекторы ИАЗ ГИБДД (Исполнение Административного Законодательства - прим. ред.) почувствовали неладное. Незнакомка выведывала данные карт и счетов, чего никогда бы не сделали настоящие сотрудники банка. Майор попросил хозяйку передать ему телефон. Все происходящее правоохранители записали на видео.
- Не даете мне с банком поговорить! - посетовала пожилая сибирячка.
Офицер поинтересовался у лжеспециалиста, почему она звонит через мессенджер, но та отказывалась вести диалог и требовала вернуть трубку клиентке.
- Не стыдно вам пенсионерам звонить? У пожилых людей деньги красть?
- Мы связываемся с клиентом, вы тут причем? - поинтересовалась аферистка.
Полицейский закончил разговор и объяснил пенсионерке, что та могла лишиться своих сбережений. С женщиной провели профилактическую беседу и настоятельно попросили не делиться ни с кем персональными данными.
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