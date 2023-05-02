Своих не бросаем!

Телемарафон состоялся в студии телекомпании ТИВИСИ.

Пенсионерка Валентина Сухачева из Братска вяжет для наших ребят, которые сейчас на Донбассе, теплые варежки и носочки. Саяна Брагина из Эхирит-Булагатского района, к слову, педагог из местного Центра дополнительного образования детей, шьет вместе с другими мастерицами экипировку для мобилизованных. Людмила Сергачева из Черемхова тоже недавно села за машинку.

- Призвали сына, я не могу пойти с ним, но должна как-то помочь, - тревожится женщина.

А Нина Степанова из Иркутска привезла 60 банок меда, чтобы военнослужащие побаловали себя сладким и полезным.

- Упаковала лечебное питание и как родному сыну к каждой баночке приложила ложку, - улыбается она. Но как передать душевную посылку? За помощью обратилась в областной парламент, а там ее уже направили в «Золотые руки ангела» - организацию, волонтеры которой собирают гуманитарный груз в зону СВО. Мед Нины Илларионовны попадет в три полка, где служат наши земляки, и в госпиталь.

И таких людей в нашем регионе много. Одних специальная военная операция коснулась непосредственно - за ленточку ушли их родные, близкие и друзья, другие по зову души не могут остаться в стороне. И вот они делятся всем, что есть, только бы наши ребята ни в чем не нуждались, только бы вернулись домой.

О героях нынешнего времени мы рассказали во время благотворительного телемарафона, когда собирали помощь для земляков, находящихся в зоне СВО. Он длился более шести часов, а итогом события стали 20 миллионов рублей, которые пойдут на нужды наших бойцов на Донбассе. Но обо всем по порядку.

Пока мы не сплотимся, испытание не закончится

Подготовка к телемарафону, как и сам сбор, начался задолго до даты прямого эфира - 24 апреля. Конечно, о том, что Законодательное Собрание Иркутской области организует эту масштабную акцию, знали в кулуарах и территориях. Коллеги на местах, а это более четырех тысяч депутатов местных дум, локально у себя организовали сбор средств и различного оборудования.

Всего на призыв поучаствовать в благом деле откликнулись 36 муниципальных Дум. Например, черемховцы - лидеры по количеству собранных средств, приобрели технику на 4 миллиона рублей: рации, ретранслятор, радиостанции, дизельный генератор, прицел, мобильные аккумуляторы и другую амуницию. Более 2,5 миллиона было собрано в Черемховском районе. На эти средства будут закуплены квадроцикл, автомобиль, квадрокоптер, прицеп, обмундирование для военнослужащих. А общий сбор Заларинского района составил 3 миллиона 480 тысяч рублей, еще более 1 миллиона перечислили из Куйтунского района, в том числе 680 тысяч собрали - нет, не бизнесмены, а простые учителя, работники школ, родители…

- Проявить действенное участие - общими молитвами, надеждами, помощью в виде сбора денег или в качестве работы волонтером - вот что сейчас нужно, - говорит председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. - И пока каждый из нас не пропустит через себя это, пока не сплотимся, то, наверное, испытание не закончится. И телемарафон, как и письма от детей или носочки от бабушек, поднимает боевой дух наших военнослужащих. Они понимают, сколько земляков приняло в нем участие!

Спикер напомнил, что депутаты с первого дня начала СВО являются участниками гуманитарной миссии. Стараются не кричать об этом, но журналисты узнали, что, например, организации «Золотые руки ангела», в которой трудится много женщин на добровольных и безвозмездных началах, подарили швейные машинки - дорогостоящие, но такие нужные. Мастерицы на них шьют тактическую одежду и теплые вещи.

Оборудование для обметывания или оверлок - профессионального уровня.

- Мы посещали производственную площадку и были приятно обескуражены масштабами производства. Теплота сердец волонтеров в прямом смысле доходит до бойцов. Настоящий женский батальон! - рассказал Александр Ведерников.

Первая доставка гуманитарного груза от Иркутской области на Донбасс. Весна прошлого года.

Ребятам нужны «глаза»

Телемарафон состоялся в студии «Комсомольской правды» и телеканала ТИВИСИ, где нашими гостями стали представители общественных организаций, благотворительных фондов, депутаты Законодательного Собрания Приангарья и местных Дум, волонтеры.

Трансляция шла в соцсетях телеканала, «КП», областного парламента. Все это время зрители наводили телефоны на куар-код, размещенный на экране, и переводили суммы на счет благотворительного фонда «Народный фронт» «Все для победы» и другие фонды региона. Именно там сейчас аккумулируется вся помощь, которая жизненно необходима тем, кто оказался в зоне проведения СВО. Но у нашего марафона был еще один очень важный нюанс: вся помощь пойдет конкретным людям - бойцам из Иркутской области.

Павел Матвеев, председатель Иркутской областной организации ветеранов разведки и спецназа, - один из тех, кто лично доставлял гуманитарный груз на Донбасс, встречался с нашими ребята и знает, в чем они нуждаются.

- Из трогательного привезли письма от детей. И, конечно, рабочие инструменты, начиная от шуруповертов и заканчивая прицелами. Все шло именно в руки в подразделения. Сейчас готовим очередной груз и в мае стартанем, - говорит он.

Павел Матвеев - гость телемарафона.

- С октября мы ведем сбор помощи военнослужащим в рамках проекта «Все для победы» (куда и ушли все собранные средства), - рассказывает руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Елена Зубун. - Далее по заявкам уже закупаем необходимое. Больше всего сейчас нужны квадрокоптеры со встроенным тепловизором и, собственно, тепловизоры, прицелы, оптическая техника. Ребятам нужны «глаза», тем более весной видимость усложняется. И стоят они недешево, в среднем дрон с тепловизором - от 450 тысяч, поэтому и создан фонд, чтобы мы могли все вместе, объединившись, купить то, что бойцам жизненно необходимо.

Сергей Апанович, сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Иркутской области, - еще один гость телемарафона. Принимал участие уже в пяти гуманитарный миссиях, но особенно ему запомнилась первая.

- Мы попали в Мариуполь, повсюду разрушенные здания, а на каждом газоне - кресты… Приехали к пункту раздачи гуманитарной помощи. Туда тянулись старики, дети, женщины с младенцами на руках. Раздавали им пайки, воду…

Уникальные люди

На связи с нашей телестудией Ксения Семенова. Находится она в Тамбове, но родом из Ербогачена. Она, вдова Героя России, погибшего в спецоперации в мае 2022 года, создала проект по сбору гуманитарной помощи «Позывной SEM».

- Да, это произошло после личной трагедии - погиб муж. А 26 января он приснился мне и сказал: «Не бросай моих пацанов». На следующий день я обратилась в группы в соцсетях Ербогачена с предложением собрать помощь для госпиталей. Получилось, что на сегодняшний день Киренск и Катанга собрали уже три миллиона рублей, а общий объем гуманитарной миссии проекта, с учетом подаренных автомобилей, - 8,5 миллиона. Спасибо, земляки! - рассказала Ксения.

Наталья Дикусарова в областном парламенте главная по финансам, она председатель комитета по бюджету, а в свободное время работает… в госпитале. Наравне с медсестрами ухаживает за ранеными. Осенью прошлого года организовала курсы сестринского дела для волонтеров. Да и лично прошла обучение в самой первой группе, еще в октябре.

- Идея открыть курсы возникла у наших женщин после объявления частичной мобилизации. Они не могли оставаться в стороне и обратились ко мне. По поручению губернатора было создано такое обучение. Сегодня уже 251 человек окончил программу. Она становится масштабнее, расширяется география, - поясняет Наталья Дикусарова. - Сначала курсы проводили только в Иркутске, затем подключились территории, в которых расположены медицинские колледжи, и, наконец, больницы - на их базе тоже уже работают курсы. И мы понимаем, как важно продолжать начатое! Сегодня с десятью девушками (так ласково Наталья Игоревна называет добровольцев) работаем в военном госпитале. Низкий им поклон, у каждой из них - огромная добрая душа, они внимательны и милосердны, хотят быть нужными и полезными. Это уникальные люди.

Наталья Дикусарова курирует курсы сестринского дела.

Волонтеры стараются окружить бойцов вниманием и заботой. Например, к Пасхе привезли в иркутский военный госпиталь куличи, разноцветные яйца - приготовили несколько сотен!

В студии Наталья Дикусарова была не одна. Пришла с волонтером Лилией из Ангарска - учителем по профессии и добровольцем по призванию.

- У меня была мысль, что могут забрать мужа, а тогда чем я помогу? Вот и записалась на курсы, - улыбается Лилия.

Любое напоминание о родине ТАМ важно

По видеосвязи в эфир вышел бывший спикер Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. Депутат Государственной Думы России, участник специальной военной операции, разведчик, который только-только вернулся после командировки домой. Третьего апреля президент страны Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества.

- Здесь (в зоне СВО) все воспринимается по-другому, происходит переоценка ценностей, многое начинаешь переосмысливать. И любое напоминание о родной земле ТАМ важно, оно вызывает непередаваемые эмоции, - говорит он о важности внимания к бойцам. О важности помощи, посылок, писем, сборов.

- Конечно, ребята рады любой весточке и гостинцу, но поддержка все же должна быть целевой, адресной. И главное, что нужно, это технологичное оборудование, на которое как раз и ведется сбор денег, - говорит парламентарий.

Вице-спикер ЗС Лариса Егорова появилась в студии телемарафона буквально с трапа самолета. Накануне в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Герои нашего времени». Лариса Игоревна - победитель в номинации «Женщины России Zа победу». В Приангарье она развернула большую работу с семьями. Постоянно с ними встречается, курирует вопросы патриотического воспитания. И в зоне СВО тоже была.

Лариса Егорова в одной из командировок.

- Сегодня в наш штаб входят 18 патриотических организаций, - рассказывает депутат. - И он уже очень самостоятельный: собирает грузы, проводит мероприятия. Мы приезжаем на Донбасс и уже все отлажено, помогают волонтеры, есть коридор. И этот марафон, в том числе, тоже спасение для наших ребят.

Рядом с Ларисой Егоровой - волонтер Татьяна Аникеева, супруга мобилизованного.

- Он уже вернулся с СВО, был ранен и сейчас проходит реабилитацию, - говорит Татьяна. - Когда он был там, я не смогла оставаться безучастной и, видимо, моя активность была замечена (смеется). Так как я журналист, то теперь помогаю информировать по всем вопросам семьи военнослужащих, мобилизованных.

- Мы подготовили памятки, в которых доступно изложено, какие льготы положены участникам спецоперации, и скоро разошлем их во все общественные организации, - добавляет Лариса Егорова.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев тоже присоединился к марафону и поблагодарил всех жителей региона, которые участвуют в сборе помощи.

- Наши ребята на передовой должны постоянно чувствовать, что мы вместе с ними, - сказал глава региона.

Итоги благотворительной акции

А они получились достойными. Более 20 миллионов рублей собрали жители Иркутской области во время депутатского телемарафона. Из них больше пяти миллионов перечислено на счет региона и иные фонды для помощи участникам СВО. Помимо этого куплено шесть автомобилей и оборудование на 15 миллионов. За ленточку уходит фура с гуманитарным грузом на три миллиона рублей.

Депутаты ЗС тоже внесли свою лепту. Так, Евгений Бакуров сотрудничает с командованием 45-го полка Воздушно-десантных войск России. С началом СВО Евгений Викторович помогает полку с обмундированием и оснащением. Такую же помощь оказал депутат Бакуров сводному отряду быстрого реагирования, отправляющемуся из нашей области в зону СВО. Присоединился к марафону и Дмитрий Тютрин. Он готовит генератор. В целом парламентарии и сотрудники аппарата перечислили около полумиллиона рублей. Автомобили, которые уже подготовили к отправке, предоставили Олег Попов, Георгий Любенков, Денис Шершнев.

Так, Олег Попов подготовил два джипа УАЗ и одну «буханку». Парламентарий купил автомобили у жителей Иркутска, Братска и Тулуна.

- Эти машины поедут адресно, конкретно к нашим братчанам, и надеюсь, что спасут чьи-то жизни, - сказал Олег Попов.

Эти автомобили уже направили в зону СВО,

Кроме того, автомобили передали представители Дум городов и районов.

Гуманитарный груз доставят на линию соприкосновения в канун Дня Победы.

Александр Ведерников поблагодарил всех, а особенно председателей и депутатов муниципальных Дум - территории, без которых бы не состоялась такая масштабная акция - за активное участие в сборе помощи. А сделали они действительно много. И вот еще пара примеров: ангарчане закупили квадрокоптер и приборы ночного видения; коллеги из Качуга - тепловизор, тепловизионный и оптический прицелы, аккумуляторы и зарядные устройства, бинокли; депутаты из Аларского района - ткань для пошива плащей-дождевиков, газовые плитки и баллоны. И так далее, и так далее… И работа эта не прекращается ни на минуту!

- Многие депутаты участвуют и в сборе, и в доставке гуманитарной помощи. Конечно, это единение в действенном участии и поддержке наших ребят в зоне СВО чувствуется. И это то, что укрепит и сплотит нас всех, - сказал спикер Законодательного Собрания.

КСТАТИ

Более 30 мер поддержки

Между тем на депутатов возложена еще одна миссия, и она, пожалуй, самая главная - законодательно помочь участникам СВО. За последний год депутаты приняли много изменений в законы и разработали новые инициативы. Так, в Иркутской области раньше, чем в других регионах страны, внедрили выплаты для раненых.

- Депутатам поступали обращения от добровольцев-участников специальной военной операции на Украине о невозможности получения выплат по ранению. Причиной было отсутствие в законе данной категории военнослужащих, - пояснил заместитель председателя комитета по социальной политике ЗС Артем Лобков.

Всего в регионе реализуется более 30 мер поддержки, среди которых единовременные выплаты первокурсникам - детям участников СВО; обеспечение бесплатным школьным питанием детей; компенсация 30% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (для семей участников СВО с низким доходом) и другие.

СКАЗАНО

Мы даже не представляем, какой мощный тыл у нашей армии

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин большую часть жизни проводит на передовой. Он наблюдал за штурмом «Азовстали» и освобождением Мариуполя, общался с жителями Донбасса, российскими военными и украинскими пленными. Он присоединился к телемарафону и отметил, что такая поддержка невероятно важна! Благодаря сильному тылу победа уже не за горами.

- Еще в марте прошлого года квадрокоптеры в войсках были экзотикой, только в самых продвинутых подразделениях, сейчас это обыденность. А насытить ими войска удается именно с помощью гражданского общества. Зачастую мы даже не представляем, насколько у нашей армии мощный тыл. Вот пример: моим друзьям, снайперам Минобороны, понадобилась высокопроходимая машина. Решили собрать на «буханку», УАЗ. Я дал в своем телеграм-канале объявление о сборе, опубликовал карту жены командира группы - и уже через 20 минут пришло 250 тысяч из необходимых 300! В итоге собрали больше, чем нужно, поэтому смогли привести ее в порядок. Присылали кто сколько мог - даже по 100 рублей. Каждая копейка важна. Только в такой связке - армия и тыл - мы сможем победить.

КОНКРЕТНО

Сколько зрителей посмотрело трансляцию

Ютуб-канал Радио «Комсомольская правда» в Иркутске - 1,1 тысячи просмотров.

В группе ЗС Приангарья во «ВКонтакте» - 4,7 тысячи.

В группе ЗС Приангарья в «Одноклассниках» - 4,4 тысячи.