Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 мая 2023 5:10

Своих не бросаем!

20 млн рублей собрали для наших бойцов СВО во время телемарафона «Все для победы»
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Телемарафон состоялся в студии телекомпании ТИВИСИ.

Телемарафон состоялся в студии телекомпании ТИВИСИ.

Пенсионерка Валентина Сухачева из Братска вяжет для наших ребят, которые сейчас на Донбассе, теплые варежки и носочки. Саяна Брагина из Эхирит-Булагатского района, к слову, педагог из местного Центра дополнительного образования детей, шьет вместе с другими мастерицами экипировку для мобилизованных. Людмила Сергачева из Черемхова тоже недавно села за машинку.

- Призвали сына, я не могу пойти с ним, но должна как-то помочь, - тревожится женщина.

А Нина Степанова из Иркутска привезла 60 банок меда, чтобы военнослужащие побаловали себя сладким и полезным.

- Упаковала лечебное питание и как родному сыну к каждой баночке приложила ложку, - улыбается она. Но как передать душевную посылку? За помощью обратилась в областной парламент, а там ее уже направили в «Золотые руки ангела» - организацию, волонтеры которой собирают гуманитарный груз в зону СВО. Мед Нины Илларионовны попадет в три полка, где служат наши земляки, и в госпиталь.

И таких людей в нашем регионе много. Одних специальная военная операция коснулась непосредственно - за ленточку ушли их родные, близкие и друзья, другие по зову души не могут остаться в стороне. И вот они делятся всем, что есть, только бы наши ребята ни в чем не нуждались, только бы вернулись домой.

О героях нынешнего времени мы рассказали во время благотворительного телемарафона, когда собирали помощь для земляков, находящихся в зоне СВО. Он длился более шести часов, а итогом события стали 20 миллионов рублей, которые пойдут на нужды наших бойцов на Донбассе. Но обо всем по порядку.

Пока мы не сплотимся, испытание не закончится

Подготовка к телемарафону, как и сам сбор, начался задолго до даты прямого эфира - 24 апреля. Конечно, о том, что Законодательное Собрание Иркутской области организует эту масштабную акцию, знали в кулуарах и территориях. Коллеги на местах, а это более четырех тысяч депутатов местных дум, локально у себя организовали сбор средств и различного оборудования.

Всего на призыв поучаствовать в благом деле откликнулись 36 муниципальных Дум. Например, черемховцы - лидеры по количеству собранных средств, приобрели технику на 4 миллиона рублей: рации, ретранслятор, радиостанции, дизельный генератор, прицел, мобильные аккумуляторы и другую амуницию. Более 2,5 миллиона было собрано в Черемховском районе. На эти средства будут закуплены квадроцикл, автомобиль, квадрокоптер, прицеп, обмундирование для военнослужащих. А общий сбор Заларинского района составил 3 миллиона 480 тысяч рублей, еще более 1 миллиона перечислили из Куйтунского района, в том числе 680 тысяч собрали - нет, не бизнесмены, а простые учителя, работники школ, родители…

- Проявить действенное участие - общими молитвами, надеждами, помощью в виде сбора денег или в качестве работы волонтером - вот что сейчас нужно, - говорит председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. - И пока каждый из нас не пропустит через себя это, пока не сплотимся, то, наверное, испытание не закончится. И телемарафон, как и письма от детей или носочки от бабушек, поднимает боевой дух наших военнослужащих. Они понимают, сколько земляков приняло в нем участие!

Спикер напомнил, что депутаты с первого дня начала СВО являются участниками гуманитарной миссии. Стараются не кричать об этом, но журналисты узнали, что, например, организации «Золотые руки ангела», в которой трудится много женщин на добровольных и безвозмездных началах, подарили швейные машинки - дорогостоящие, но такие нужные. Мастерицы на них шьют тактическую одежду и теплые вещи.

Оборудование для обметывания или оверлок - профессионального уровня.

- Мы посещали производственную площадку и были приятно обескуражены масштабами производства. Теплота сердец волонтеров в прямом смысле доходит до бойцов. Настоящий женский батальон! - рассказал Александр Ведерников.

Первая доставка гуманитарного груза от Иркутской области на Донбасс. Весна прошлого года.

Первая доставка гуманитарного груза от Иркутской области на Донбасс. Весна прошлого года.

Ребятам нужны «глаза»

Телемарафон состоялся в студии «Комсомольской правды» и телеканала ТИВИСИ, где нашими гостями стали представители общественных организаций, благотворительных фондов, депутаты Законодательного Собрания Приангарья и местных Дум, волонтеры.

Трансляция шла в соцсетях телеканала, «КП», областного парламента. Все это время зрители наводили телефоны на куар-код, размещенный на экране, и переводили суммы на счет благотворительного фонда «Народный фронт» «Все для победы» и другие фонды региона. Именно там сейчас аккумулируется вся помощь, которая жизненно необходима тем, кто оказался в зоне проведения СВО. Но у нашего марафона был еще один очень важный нюанс: вся помощь пойдет конкретным людям - бойцам из Иркутской области.

Павел Матвеев, председатель Иркутской областной организации ветеранов разведки и спецназа, - один из тех, кто лично доставлял гуманитарный груз на Донбасс, встречался с нашими ребята и знает, в чем они нуждаются.

- Из трогательного привезли письма от детей. И, конечно, рабочие инструменты, начиная от шуруповертов и заканчивая прицелами. Все шло именно в руки в подразделения. Сейчас готовим очередной груз и в мае стартанем, - говорит он.

Павел Матвеев - гость телемарафона.

Павел Матвеев - гость телемарафона.

- С октября мы ведем сбор помощи военнослужащим в рамках проекта «Все для победы» (куда и ушли все собранные средства), - рассказывает руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Елена Зубун. - Далее по заявкам уже закупаем необходимое. Больше всего сейчас нужны квадрокоптеры со встроенным тепловизором и, собственно, тепловизоры, прицелы, оптическая техника. Ребятам нужны «глаза», тем более весной видимость усложняется. И стоят они недешево, в среднем дрон с тепловизором - от 450 тысяч, поэтому и создан фонд, чтобы мы могли все вместе, объединившись, купить то, что бойцам жизненно необходимо.

Сергей Апанович, сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Иркутской области, - еще один гость телемарафона. Принимал участие уже в пяти гуманитарный миссиях, но особенно ему запомнилась первая.

- Мы попали в Мариуполь, повсюду разрушенные здания, а на каждом газоне - кресты… Приехали к пункту раздачи гуманитарной помощи. Туда тянулись старики, дети, женщины с младенцами на руках. Раздавали им пайки, воду…

Уникальные люди

На связи с нашей телестудией Ксения Семенова. Находится она в Тамбове, но родом из Ербогачена. Она, вдова Героя России, погибшего в спецоперации в мае 2022 года, создала проект по сбору гуманитарной помощи «Позывной SEM».

- Да, это произошло после личной трагедии - погиб муж. А 26 января он приснился мне и сказал: «Не бросай моих пацанов». На следующий день я обратилась в группы в соцсетях Ербогачена с предложением собрать помощь для госпиталей. Получилось, что на сегодняшний день Киренск и Катанга собрали уже три миллиона рублей, а общий объем гуманитарной миссии проекта, с учетом подаренных автомобилей, - 8,5 миллиона. Спасибо, земляки! - рассказала Ксения.

Наталья Дикусарова в областном парламенте главная по финансам, она председатель комитета по бюджету, а в свободное время работает… в госпитале. Наравне с медсестрами ухаживает за ранеными. Осенью прошлого года организовала курсы сестринского дела для волонтеров. Да и лично прошла обучение в самой первой группе, еще в октябре.

- Идея открыть курсы возникла у наших женщин после объявления частичной мобилизации. Они не могли оставаться в стороне и обратились ко мне. По поручению губернатора было создано такое обучение. Сегодня уже 251 человек окончил программу. Она становится масштабнее, расширяется география, - поясняет Наталья Дикусарова. - Сначала курсы проводили только в Иркутске, затем подключились территории, в которых расположены медицинские колледжи, и, наконец, больницы - на их базе тоже уже работают курсы. И мы понимаем, как важно продолжать начатое! Сегодня с десятью девушками (так ласково Наталья Игоревна называет добровольцев) работаем в военном госпитале. Низкий им поклон, у каждой из них - огромная добрая душа, они внимательны и милосердны, хотят быть нужными и полезными. Это уникальные люди.

Наталья Дикусарова курирует курсы сестринского дела.

Наталья Дикусарова курирует курсы сестринского дела.

Волонтеры стараются окружить бойцов вниманием и заботой. Например, к Пасхе привезли в иркутский военный госпиталь куличи, разноцветные яйца - приготовили несколько сотен!

В студии Наталья Дикусарова была не одна. Пришла с волонтером Лилией из Ангарска - учителем по профессии и добровольцем по призванию.

- У меня была мысль, что могут забрать мужа, а тогда чем я помогу? Вот и записалась на курсы, - улыбается Лилия.

Любое напоминание о родине ТАМ важно

По видеосвязи в эфир вышел бывший спикер Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. Депутат Государственной Думы России, участник специальной военной операции, разведчик, который только-только вернулся после командировки домой. Третьего апреля президент страны Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества.

- Здесь (в зоне СВО) все воспринимается по-другому, происходит переоценка ценностей, многое начинаешь переосмысливать. И любое напоминание о родной земле ТАМ важно, оно вызывает непередаваемые эмоции, - говорит он о важности внимания к бойцам. О важности помощи, посылок, писем, сборов.

- Конечно, ребята рады любой весточке и гостинцу, но поддержка все же должна быть целевой, адресной. И главное, что нужно, это технологичное оборудование, на которое как раз и ведется сбор денег, - говорит парламентарий.

Вице-спикер ЗС Лариса Егорова появилась в студии телемарафона буквально с трапа самолета. Накануне в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Герои нашего времени». Лариса Игоревна - победитель в номинации «Женщины России Zа победу». В Приангарье она развернула большую работу с семьями. Постоянно с ними встречается, курирует вопросы патриотического воспитания. И в зоне СВО тоже была.

Лариса Егорова в одной из командировок.

Лариса Егорова в одной из командировок.

- Сегодня в наш штаб входят 18 патриотических организаций, - рассказывает депутат. - И он уже очень самостоятельный: собирает грузы, проводит мероприятия. Мы приезжаем на Донбасс и уже все отлажено, помогают волонтеры, есть коридор. И этот марафон, в том числе, тоже спасение для наших ребят.

Рядом с Ларисой Егоровой - волонтер Татьяна Аникеева, супруга мобилизованного.

- Он уже вернулся с СВО, был ранен и сейчас проходит реабилитацию, - говорит Татьяна. - Когда он был там, я не смогла оставаться безучастной и, видимо, моя активность была замечена (смеется). Так как я журналист, то теперь помогаю информировать по всем вопросам семьи военнослужащих, мобилизованных.

- Мы подготовили памятки, в которых доступно изложено, какие льготы положены участникам спецоперации, и скоро разошлем их во все общественные организации, - добавляет Лариса Егорова.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев тоже присоединился к марафону и поблагодарил всех жителей региона, которые участвуют в сборе помощи.

- Наши ребята на передовой должны постоянно чувствовать, что мы вместе с ними, - сказал глава региона.

Итоги благотворительной акции

А они получились достойными. Более 20 миллионов рублей собрали жители Иркутской области во время депутатского телемарафона. Из них больше пяти миллионов перечислено на счет региона и иные фонды для помощи участникам СВО. Помимо этого куплено шесть автомобилей и оборудование на 15 миллионов. За ленточку уходит фура с гуманитарным грузом на три миллиона рублей.

Депутаты ЗС тоже внесли свою лепту. Так, Евгений Бакуров сотрудничает с командованием 45-го полка Воздушно-десантных войск России. С началом СВО Евгений Викторович помогает полку с обмундированием и оснащением. Такую же помощь оказал депутат Бакуров сводному отряду быстрого реагирования, отправляющемуся из нашей области в зону СВО. Присоединился к марафону и Дмитрий Тютрин. Он готовит генератор. В целом парламентарии и сотрудники аппарата перечислили около полумиллиона рублей. Автомобили, которые уже подготовили к отправке, предоставили Олег Попов, Георгий Любенков, Денис Шершнев.

Так, Олег Попов подготовил два джипа УАЗ и одну «буханку». Парламентарий купил автомобили у жителей Иркутска, Братска и Тулуна.

- Эти машины поедут адресно, конкретно к нашим братчанам, и надеюсь, что спасут чьи-то жизни, - сказал Олег Попов.

Эти автомобили уже направили в зону СВО,

Эти автомобили уже направили в зону СВО,

Кроме того, автомобили передали представители Дум городов и районов.

Гуманитарный груз доставят на линию соприкосновения в канун Дня Победы.

Александр Ведерников поблагодарил всех, а особенно председателей и депутатов муниципальных Дум - территории, без которых бы не состоялась такая масштабная акция - за активное участие в сборе помощи. А сделали они действительно много. И вот еще пара примеров: ангарчане закупили квадрокоптер и приборы ночного видения; коллеги из Качуга - тепловизор, тепловизионный и оптический прицелы, аккумуляторы и зарядные устройства, бинокли; депутаты из Аларского района - ткань для пошива плащей-дождевиков, газовые плитки и баллоны. И так далее, и так далее… И работа эта не прекращается ни на минуту!

- Многие депутаты участвуют и в сборе, и в доставке гуманитарной помощи. Конечно, это единение в действенном участии и поддержке наших ребят в зоне СВО чувствуется. И это то, что укрепит и сплотит нас всех, - сказал спикер Законодательного Собрания.

КСТАТИ

Более 30 мер поддержки

Между тем на депутатов возложена еще одна миссия, и она, пожалуй, самая главная - законодательно помочь участникам СВО. За последний год депутаты приняли много изменений в законы и разработали новые инициативы. Так, в Иркутской области раньше, чем в других регионах страны, внедрили выплаты для раненых.

- Депутатам поступали обращения от добровольцев-участников специальной военной операции на Украине о невозможности получения выплат по ранению. Причиной было отсутствие в законе данной категории военнослужащих, - пояснил заместитель председателя комитета по социальной политике ЗС Артем Лобков.

Всего в регионе реализуется более 30 мер поддержки, среди которых единовременные выплаты первокурсникам - детям участников СВО; обеспечение бесплатным школьным питанием детей; компенсация 30% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (для семей участников СВО с низким доходом) и другие.

СКАЗАНО

Мы даже не представляем, какой мощный тыл у нашей армии

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин большую часть жизни проводит на передовой. Он наблюдал за штурмом «Азовстали» и освобождением Мариуполя, общался с жителями Донбасса, российскими военными и украинскими пленными. Он присоединился к телемарафону и отметил, что такая поддержка невероятно важна! Благодаря сильному тылу победа уже не за горами.

- Еще в марте прошлого года квадрокоптеры в войсках были экзотикой, только в самых продвинутых подразделениях, сейчас это обыденность. А насытить ими войска удается именно с помощью гражданского общества. Зачастую мы даже не представляем, насколько у нашей армии мощный тыл. Вот пример: моим друзьям, снайперам Минобороны, понадобилась высокопроходимая машина. Решили собрать на «буханку», УАЗ. Я дал в своем телеграм-канале объявление о сборе, опубликовал карту жены командира группы - и уже через 20 минут пришло 250 тысяч из необходимых 300! В итоге собрали больше, чем нужно, поэтому смогли привести ее в порядок. Присылали кто сколько мог - даже по 100 рублей. Каждая копейка важна. Только в такой связке - армия и тыл - мы сможем победить.

КОНКРЕТНО

Сколько зрителей посмотрело трансляцию

Ютуб-канал Радио «Комсомольская правда» в Иркутске - 1,1 тысячи просмотров.

В группе ЗС Приангарья во «ВКонтакте» - 4,7 тысячи.

В группе ЗС Приангарья в «Одноклассниках» - 4,4 тысячи.

КАРТИНА ДНЯ