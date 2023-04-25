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Общество25 апреля 2023 4:56

90 тысяч за ветку тополя: иркутянин отсудил деньги за разбитый автомобиль

Автомобилист из Иркутска отсудил почти 90 тысяч рублей за упавшую ветку
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Автомобилист из Иркутска отсудил почти 90 тысяч рублей за упавшую ветку

Автомобилист из Иркутска отсудил почти 90 тысяч рублей за упавшую ветку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иркутянин Михаил Царенков (имя изменено - прим. ред.) летом прошлого года вышел во двор и увидел, что его машина разбита. Оказалось, что на авто упала сломавшаяся ветка тополя, возле которого тот припарковался. Загнав иномарку в автосервис, мужчина получил счет на внушительную сумму – работы по ремонту обошлись в 89 760 руб.

Однако мириться с этим сибиряк не собирался. Он обратился в полицию, но получил отказ в возбуждении уголовного дела, ведь целенаправленно никто имущество Михаила не портил. Тогда он направил претензию в адрес управляющей компании, сотрудники которой должны были проводить обрезку кустов и деревьев в жилом дворе. Однако организация отказалась возмещать пострадавшему материальный ущерб. Иркутянин обратился с иском в Ленинский районный суд, и Фемида встала на сторону истца.

- Решением суда исковые требования о взыскании с управляющей компании стоимости причиненного ущерба удовлетворены, - сообщают в пресс-службе корреспонденту КП-Иркутск.

Теперь УК обязана отдать мужчине почти 90 тысяч рублей.

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