90 тысяч за ветку тополя: иркутянин отсудил деньги за разбитый автомобиль

Автомобилист из Иркутска отсудил почти 90 тысяч рублей за упавшую ветку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иркутянин Михаил Царенков (имя изменено - прим. ред.) летом прошлого года вышел во двор и увидел, что его машина разбита. Оказалось, что на авто упала сломавшаяся ветка тополя, возле которого тот припарковался. Загнав иномарку в автосервис, мужчина получил счет на внушительную сумму – работы по ремонту обошлись в 89 760 руб.

Однако мириться с этим сибиряк не собирался. Он обратился в полицию, но получил отказ в возбуждении уголовного дела, ведь целенаправленно никто имущество Михаила не портил. Тогда он направил претензию в адрес управляющей компании, сотрудники которой должны были проводить обрезку кустов и деревьев в жилом дворе. Однако организация отказалась возмещать пострадавшему материальный ущерб. Иркутянин обратился с иском в Ленинский районный суд, и Фемида встала на сторону истца.

- Решением суда исковые требования о взыскании с управляющей компании стоимости причиненного ущерба удовлетворены, - сообщают в пресс-службе корреспонденту КП-Иркутск.

Теперь УК обязана отдать мужчине почти 90 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08