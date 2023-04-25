Целился в лося, но промахнулся: в Бурятии охотник случайно застрелил приятеля

Охота на друзей: в Северобайкальском районе мужчину осудили за убийство знакомого. Фото: СУ СКР по Республике Бурятия

В Бурятии суд вынес приговор 45-летнему местному жителю. Его признали виновным по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Республике Бурятия.

-15 января 2023 года мужчина со своим знакомым отправились на охоту. В 35 километрах от поселка Уоян он заметил между деревьев лося, выстрелил в него трижды из карабина марки «ВПО-117М». Вот только в цель он не попал, пуля пролетела мимо животного и попала в голову второго охотника, - говорят в следственном комитете.

Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия. В результате суд принял решение назначить наказание в виде одного года ограничения свободы.

Если он будет нарушать установленные запреты, то суд в праве изменить наказание на принудительные работы или лишение свободы.