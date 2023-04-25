«С тебя борщ, с меня - полочку прибить»: на неделю поменялась обязанностями с мужем и это обернулось катастрофой

На неделю поменялась обязанностями с мужем и это обернулось катастрофой. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Еще до свадьбы с будущим мужем договорилась: домашние обязанности делим пополам. А в процессе выяснилось, готовить Иван способен только в хорошем расположении духа, вещи ему всегда гладила мама, а гель для стирки он путает с кондиционером из-за «одинаковых баночек». Так, на плечах супруга осталась одна постоянная повинность - вынос мусора, и две переменных - раз в неделю он моет посуду, раз в две – полы.

«Наконец-то ты пришла, я весь день есть хочу! Приготовь что-нибудь», - мое терпение окончательно лопнуло однажды вечером. «Пришла» я из соседнего города в заполненном битком автобусе, оттрубив 9 часов за компьютером.

- Почему сам ничего не сварил? – отвечаю вопросом на вопрос.

- Пока ленту в соцсетях листал, не заметил, как стемнело. Мне, кстати, завтра на сутки заступать. Приготовь еды на весь день, а я пока в душ! - по званию муж – лейтенант полиции, а приказы отдает не хуже генерала. А на часах 21:30. Выполни его распоряжение, до кровати доберусь к часу ночи.

- Слушай, давай на тебе борщ, на мне – счета и «полочку прибить»! – вена у меня на лбу от злости вздувалась на глазах…

- А давай! – внезапно согласился Иван. – Махнемся обязанностями на неделю.

ДЕНЬ 1

В понедельник с 10 утра, я в офисе. С нетерпением жду ужина, который впервые за долгое время не должна приготовить сама. Вечером, переступив порог квартиры, впадаю в немой шок: квартира блестит, муж в фартуке, из кухни разносится умопомрачительный аромат.

- Лазанья, мэм… - интригует Иван.

Блюдо мужа при этом выглядит, как со страниц кулинарной книги. У меня так идеально никогда не получалось, а он к плите раз в пятилетку подходит. Снимаю пробу. На вкус – еще лучше… Так и поняла, почему путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Если каждый день так встречать – попробуй не влюбись! Подкрепившись, направилась в душ, а оттуда – в свежую постель, а Ваня – мыть посуду.

ДЕНЬ 2

Во вторник супруг едет в дежурную часть. Я остаюсь работать на удаленке. Обедаю вчерашним ужином. Подойдя с грязной тарелкой к раковине, думаю, как бы в этой ситуации себя повел Иван и… поставила ее в мойку.

После окончания рабочего дня, замечаю коробку с дрелью в коридоре. Туда ее три месяца назад поставил муж, чтобы повесить на стену ключницу. Но ключница все еще не на стене, а коробка пылится на прежнем месте. Так, я впервые беру в руки инструмент. С полчаса ищу подходящий ролик на Ютубе и натыкаюсь на видео с пометкой «руководство для женщин». Через пару минут мне это надоедает.

- Потом, в выходной сделаю! – решаю проблему.

Время ужина, но требовать его не с кого. Вновь представляю, чтобы на моем месте бы сделал Ваня. Наемся пельменями!

ДЕНЬ 3

Около 9 утра скрипит замочная скважина – дорогой вернулся со смены. Рассказываю историю о не прибитой ключнице. Тот злорадно улыбается, а я в ответ:

- А завтрак?

- Какой завтрак? Я же только с работы пришел, - меняется в лице.

И с порога Иван угрюмо бредет в сторону кухни, а там второй сюрприз - немытая посуда. Выслушиваю монолог негодования. Недолгой, внимание быстро переключается на холодильник. Бекон закончился еще в понедельник, яиц нет. В свою новую роль я вживаюсь быстро. Он бурчит под нос, а я молча сижу за столом и жду еду. Бежать в магазин после 24-х часов в окружении пьяниц и бомжей мужу не хотелось. Спасла пачка вареников в холодильнике. Но переваренное тесто прилипло к тарелке, картошка и вовсе осталась в кастрюле с водой…

- Ужас. Лучше бы лапши заварила! – добиваю.

ДЕНЬ 4

Есть у моего супруга традиция: раз в неделю за город к родителям, помогает на участке. Теперь моя головная боль. Труда не боюсь, тем более есть безоговорочные плюсы – накормят.

- Поехали! – кричу с воодушевлением.

- Чего? У меня водителей нет, езжу один, - справедливо, к моему несчастью, заметил муж.

Права-то у меня есть, но пользоваться ими не приходилось. Хороший повод начать.

Проехав пару километров за рулем, думаю: «А почему не делала этого раньше?». Осознание пришло обухом по голове. Трасса закончилась, как и асфальт, в деревне. В апреле здесь самое бездорожье. Колеса предательски забуксовали.

- Вот это везение, - в эту же секунду рядом тормозит таксист и сам предлагает помощь.

Мужичок лет 40-ка резво цепляет меня тросом. Машина выехала! Только смутил странный шум. Обхожу авто, а перед глазами картина: передний бампер, повиснув, наполовину лежит в луже. Пока прихожу в себя, отзывчивого водителя след простыл… Пришлось звонить мужу и сдаваться с повинной.

ДЕНЬ 5

Все же решила довести хоть что-то до конца. Посмотрела 20-минутный ролик про то, как держать дрель и вкручивать сверло.

«А как понять, где сверлить?» - соображаю. Беру красную помаду, которую собиралась выбросить, обвожу ей отверстия на обратной стороне ключницы и припечатываю к стене. Полдела! Включаю видео-урок на YouTube. Сверлю-сверлю…но пыль летит, в обоях дырка, а толку – ноль! Принимаюсь за соседнюю точку, но сверло заходит максимум на сантиметр и встает колом. Муж злорадствует:

- Стена то бетонная! Здесь ударный перфоратор нужен, у нас его нет.

- Что ж раньше молчал-то?!

ДЕНЬ 6

Суббота. Кухня обросла горами грязных тарелок и сковородок. В последний раз посуду мыли в понедельник. Перспектива еще и генеральной уборки подпортила мужу настроение. Чтобы не попасть под горячую руку, предлагаю оплатить счета, накануне как раз пришла зарплата.

Очередь – как в мавзолей… И почему эти люди не освоили оплату онлайн? Сталкиваться с ЖКХ мне за 24 года жизни никогда не приходилось. Перебирая в руках непонятные бумажки, я все больше нервничаю. Все больше народу за спиной, возмущение нарастает. К счастью, уставшая от ожидания соседка начала из-за плеча подсказывать на какие кнопки нужно нажать и что именно вести. Из очереди вышла уставшая, но довольная… пока не пришла СМС-ка о списании с карты почти 6 тысяч рублей.

ДЕНЬ 7

На завтрак - каша-минутка. Мой желудок уже и забыл, что такое горячая еда. И муж с нетерпением ждет окончания обмена обязанностями. Напоследок интересуется, внесла ли я оплату за ипотеку и кредит?

- А сколько нужно денег? – закопала саму себя в яму.

- Хорошо живешь… Даже сумм не знаешь! Ипотека – 35 тысяч рублей, кредит – 6 тысяч рублей, ремонт бампера – 30 тысяч рублей. Машину так и быть беру на себя.

Я еще от оплаты за коммуналку не отошла, а он! Плакали мои реснички и ноготочки. На счету осталось только на проезд до офиса.

P.S.

Больше не повторю!

Подведя итоги недели, мы единогласно пришли к выводу: это увлекательный был «аттракцион», но хорошего помаленьку. Однако, все же эксперимент прошел не зря. Решили внимательнее относиться друг к другу.

- Давай вместе посуду помоем, а потом что-нибудь вкусненькое приготовим, - услышав это, мне показалось, что кто-то подменил моего мужа. – А когда будешь поздно возвращаться с работы, я сам себе что-нибудь сварю, ну или закажем доставку.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Все мужчины и женщины, вступая в отношения, должны обязательно договориться с партнером о том, что на чьи плечи ложится. Конечно, любая женщина подсознательно желает сохранить очаг и ждет, что муж пойдет добывать мамонта, но не стоит жить одними инстинктами. Главное – оставаться людьми. Если два взрослых человека договорились о том, что муж моет посуду, а жена зарабатывает деньги, и оба при этом комфортно себя чувствуют – то это прекрасно. Важно, чтобы никто не ощущал себя жертвой, принимая чужое предложение против своей воли. Во время конструктивного диалога всегда можно прийти к общему знаменателю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08