«Градусник покажет до +15»: синоптики назвали дату, когда в Иркутск вернется тепло

Успеют ли иркутяне в апреле насладиться теплом? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увы и ах! На Иркутск и близлежащие города вновь обрушились снегопад и метель. Столбик термометра в среду, 26 апреля, в областном центре не поднимется выше +2 градусов, а порывы ветра достигнут 20-ти м/с. Тем временем, на Байкале ожидается усиление до 30-ти м/с! Такая погода может быть опасна. В региональном Главке МЧС сибиряков просят не рисковать жизнью и здоровьем – при наличии возможности отказаться от походов и дальних путешествий на автомобиле.

- Силы и средства экстренных служб находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации. При происшествии или в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101, - предупреждают в ведомстве.

Стоит ли жителям Иркутска ждать тепла в уходящем апреле? Ответ на этот вопрос дали специалисты Росгидромета.

27 апреля холод в городе еще задержится. Ночью похолодает до -3, а днем воздух прогреется лишь до +5 градусов. В течение дня возможны как снег, так и дождь.

В пятницу, 28 апреля, погода уже будет идти на поправку. Небо над столицей Приангарье затянут облака, но осадков – не ожидается. В темное время суток температура упадет до -6, а с приходом солнца поднимется до +11.

А последние выходные апреля будут по-весеннему жаркими, обещают синоптики. В субботу градусник покажет до +15 градусов! Практически такой же погода будет и в воскресенье. Однако ближе к вечеру 30 апреля возможен небольшой дождь.

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