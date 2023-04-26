20 млн рублей собрали для бойцов СВО во время телемарафона «Все для Победы» в Иркутской области

«Своих не бросаем» - под этим лозунгом в Иркутской области состоялся телемарафон, во время которого собрали помощь для земляков-бойцов СВО. Всем, кто сейчас находится на линии соприкосновения - а у многих там родные, друзья, знакомые - жизненно необходима экипировка, оборудование, вещи первой необходимости. За 6,5 часов, пока длился телемарафон, на нужды защитников собрали больше 20 миллионов рублей!

Как все проходило? В студии «Комсомольской правды» и телеканала «ТИВИСИ» собрались представители общественных организаций, благотворительных фондов, депутаты Законодательного Собрания Приангарья и местных Дум, волонтеры из Иркутска и других городов области. Рассказывали, как в зону СВО собирают и отправляют гуманитарные грузы, вручную изготовленные вещи, трогательные детские письма и рисунки, как помогают семьям бойцов здесь.Невозможно представить победу без надежного, крепкого тыла, и Сибирь всегда им была!

Ксения Семёнова родом из Ербогачена Иркутской области - вдова Героя России, погибшего на спецоперации в мае 2022 года. Она создала проект по сбору гуманитарной помощи «Позывной SEM».

- 26 января мне приснился супруг и сказал: "Не бросай моих пацанов". На следующий день я обратилась в чаты и мессенджеры Ербогачена с предложением собрать помощь для госпиталей. На сегодняшний день Киренск и Катанга (север Иркутской области - прим. Ред.) собрали уже 3 миллиона рублей, а общий объем гуманитарной миссии проекта, с учетом подаренных автомобилей - 8,5 миллиона рублей, - рассказала Ксения.

И зрители, следившие за трансляцией, тоже не остались равнодушными. Активно переходили по куар-коду, размещенному на экране, и переводили посильные суммы на счет благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы" и фонды, созданные в территориях региона для помощи участникам СВО. Таким образом, удалось собрать больше 5 миллионов рублей. Деньги направят на покупку оборудования и обмундирования согласно заявкам, поступившим из воинских частей, где служат мобилизованные из Иркутской области.

Кроме того, по итогам телемарафоназакуплено оборудование почти на 15 миллионов рублей, собрана фура с гуманитарным грузом на 3 миллиона рублей, а депутаты Законодательного Собрания и местные думы предоставили шесть автомобилей для отправки в зону спецоперации.Самая внушительная финансовая помощь поступила от жителей Черемхово, Черемховского, Заларинского и Куйтунского районов. Гуманитарный груз доставят на линию соприкосновения в канун Дня Победы.

- Нам необходимо сплотиться и проявить действенное участие в этом деле путем сбора средств, волонтерской работы, других видов помощи. У нас с военнослужащими одни надежды, одни переживания, и это то, что делает нас большой единой страной, - сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

- Мы провели хороший марафон. Вся область помогала: Иркутск, Братск, Бохан, Куйтун, Зима, другие территории, - отметил директор иркутского филиала АО "ИД "Комсомольская правда" Станислав Гольдфарб. - Поэтому и удалось собрать такие средства. Губернатор региона Игорь Кобзев тоже очень помог. Вместе мы делаем вклад в большое общее дело.

КОНКРЕТНО

Сколько зрителей увидели марафон

Ютуб-канал радио "Комсомольская правда" в Иркутске - 1,1 тысячи просмотров.

Трансляция в группе ЗС Приангарья во "ВКонтакте" - 4,7 тысячи.

Трансляция в группе ЗС Приангарья в "Одноклассниках" - 4,4 тысячи.