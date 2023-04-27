Спас щенка в руинах, до последнего заботился и защищал: собаку погибшего бойца СВО из Бурятии привезли к его семье

Девочке три месяца, ее хозяин – участник СВО и он трагически погиб. Фото: Иван Михайлов.

- Стоим с парнями, разгружаем гуманитарный груз, который привезли из Бурятии для участников СВО в Старобешевский район. Вдруг сзади подбегает щенок, - рассказывает 38-летний Иван Михайлов. Мужчина – волонтер. Занимается отправкой посылок для бойцов.

- Я так удивился. Откуда этот малыш взялся? Такой маленький, славный: белоснежный, с черными пятнышками. Но глаза грустные и потерянные. Спрашиваю, чья собака, молчат. А потом выяснилось, что кроха, это оказалась девочка, живет на складе.

Иван все-таки узнал историю этой малышки, бойцы рассказали. Девочке три месяца, ее хозяин – участник СВО и он трагически погиб… А собаку ждут в Улан-Удэ – родные покойного бойца. Щенка он подобрал где-то под Донецком, среди развалин. Не смог бросить одного на верную смерть. Но так случилось, что собаку спас, а себя не уберег… Родным о новом верном друге рассказать успел. Они обратились к сослуживцам – помочь отправить собаку в Бурятию. Ведь она – последняя связующая ниточка с близким человеком.

Совесть волонтерам не позволила оставить собаку на складе. Через 1,5 недели, когда все фуры были разгружены, а посылки доставлены до адресатов, щенок отправился в большое путешествие. Дорогая длинная, около 6 тысяч км.

- Но малышка – молодец, в пути вела себя послушно, - с улыбкой говорит Иван. – Мы этой умнице и кличку дали. Она жила без имени. Произошло, правда, это случайно. В поездке остановились в кафе в Таганроге на улице Лизы Чайкиной. Это заведение бесплатно помогает волонтерам и бойцам. Назвали собаку Лизой. В Ростове наши пути с ней разошлись. Я летел домой самолетом, а она с другом отправилась на фуре до Бурятии.

Через 10 дней пути Лиза встретилась с новыми хозяевами. Приехал за щенком брат погибшего бойца. Поблагодарил волонтеров за бесценный для них подарок.

- Я занимаюсь волонтерством около полугода, - рассказывает Иван. - Раньше был индивидуальным предпринимателем, но дело прогорело. В прошлом году старший двоюродный брат вернулся с СВО с ранением. Николай Воротников точно видел дальнейший путь своей жизни – помогать сослуживцам. В решении его поддержал и Иван.

- Брат дальнобойщиком работал, - добавляет Иван. - На предприятии и выделили одну большегрузную фуру. Вторую выделила республика, а третью администрация Улан-Удэ. Так и стали гуманитарный груз со всей Бурятии собирать и увозить нашим ребятам. Потом друзья на помощь пришли. Сейчас нас в команде 8 человек.

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