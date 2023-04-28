Вышел из клуба в 6 утра, но в общежитие не вернулся: студент пропал при загадочных обстоятельствах в Иркутске

Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Фото: Анна Жигжитова.

В областном центре при странных обстоятельствах пропал 20-летний студент, первокурсник Иркутского гидрометеорологического техникума Виктор Мечус. В среду, 26 апреля парень отдыхал со знакомыми в ночном клубе на улице Байкальской, а затем бесследно исчез. Пропавшего ищут полиция и волонтеры. Официально версий, куда он мог пойти, не озвучивается. Однако КП-Иркутск удалось связаться с родными Виктора и выяснить подробности исчезновения.

«Все будет зашибись»

- Ты дома?

- Нет.

- А где ты?

- Все будет зашибись…

Фото: из личного архива Анны Жигжитовой.

Эта переписка с другом - единственная зацепка перед таинственным исчезновением Виктора. Как стало известно КП-Иркутск, он вместе с приятелем кутил в ночном клубе с вечера 25 апреля. Веселились всю ночь, а в 6 утра пошли на автобусную остановку, чтобы разъехаться по своим общежитиям. Приятель, который живет в Солнечном, уехал первым, а Виктор остался ждать маршрутку. Его общежитие находится в районе ИрНИТУ. Но туда он так и не вернулся и со связи пропал.

- Для нас это шок! Витя никогда не уходил из дома, - рассказывает его родная сестра Анна Жигжитова. - Меньше года назад он перебрался из родного поселка Кутулик в Иркутск, поступил в гидрометеорологический техникум, чтобы выучиться на радиотехника. Брат знает, как может разволноваться мама, поэтому бережет ее. Звонит ей по несколько раз в день, чтобы она знала - все хорошо. Но когда вечером 26 апреля мама пыталась дозвониться до Вити, он не взял трубку. Она связалась с его соседом по общежитию, а тот ответил, что парня нет дома со вчерашнего дня.

Мог уехать к девушке?

Близкие надеются, что найти Виктора помогут записи с камер видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Одним из первых расспросили того самого друга, с которым Виктор возвращался из клуба, связались и с остальными его знакомыми. Но никаких зацепок больше не нашли. Мама Виктора даже прочитала переписки сына в соцсетях, но и там не нашла ничего подозрительного.

- У нас была версия, что он поехал в общежитие к своей девушке в Иркутске, - рассказывает Анна. - Но оказалось, что они расстались 18 апреля. Из-за этого мы встревожились еще больше. Но друзья уверяют, что в последние дни Витя был в отличном настроении, депрессии за ним не замечали.

Близкие надеются, что найти Виктора помогут записи уличных камер видеонаблюдения, а также видеорегистраторов проезжавших мимо автомобилей.

- Мы обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры просят всех автомобилистов, которые могли находиться с 06.00 до 07.30 26 апреля на остановке «Лисиха» и проезжать с центра или с нижней Лисихи в сторону плотины ГЭС, передать записи им – это поможет проследить маршрут Виктора. Также в отряде распечатывают ориентировки и опрашивают прохожих, - говорит Анна. - Помощь предложили и в техникуме, где учится брат. Студенты тоже выйдут на поиски.

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшего

- На вид разыскиваемому 18-20 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, имеется шрам на левой голени, - перечисляют в ГУ МВД по Иркутской области. - Пропавший был одет в серую шапку, черную куртку с подкладкой оранжевого цвета и серые джинсы. На ногах оранжевые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Мечуса, просят сообщить по телефонам: 8(3952) 35-01-01, 8-902-76-85-228 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

Если у вас сохранились записи видеорегистратора, и вы хотите передать их поисковому отряду "ЛизаАлерт" - позвоните по номеру бесплатной круглосуточной линии (звонок бесплатный) 8-800-700-54-52 или инфоргам поиска: Маринушка (Марина) 89501469856, Ания (Анна) 89246269271

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