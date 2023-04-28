Познакомился через онлайн-игру: в Забайкалье задержали мужчину за отправку интимных фото 10-летней девочке

Познакомился через онлайн-игру: жителя Забайкалья задержали за отправку интимных фото 10-летней девочке Фото: Иван Макеев

В Забайкалье 50-летнему жителю Хабаровска предъявили обвинение за преступления против половой неприкосновенности в отношении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Забайкальского края.

-Мужчина познакомился с 10-летней девочкой через онлайн-игру, обменивался с ней интимными фотографиями. Он использовал беспомощное в силу возраста состояние девочки и представился ей сверстником, - говорят следователи.

В ходе совместной работы сотрудников полиции и следователей-криминалистов мужчина задержан. По ходатайству следствия он находится под стражей. Следователи продолжают собирать доказательства преступной деятельности обвиняемого, отмечают в пресс-службе следственного комитета.

При этом в ведомстве добавляют, что не исключено, что мужчина совершал и другие подобные преступления.