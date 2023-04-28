«Девочка кричала о помощи»: в Бурятии мужчина бросился в огонь ради 11-летней падчерицы, но погиб вместе с ней

Сгоревшая бойлерная. Фото: СУ СКР по Бурятии

Ночью 28 апреля в Улан-Удэ произошло страшное – в пожаре погибли мужчина и ребенок. Загорелся дом на улице Медовой. Как выяснили следователи СК, вечером семейная пара легла спать на первом этаже. Официально в браке влюбленные не состояли. Вместе с ними проживала 11-летняя дочь женщины, ее комната находилась на втором этаже. Взрослых разбудили крики школьницы, которая просила помощи. В воздухе стоял черный дым и чувствовался едкий запах гари. Глава семейства ринулся к девочке вверх по лестнице, но обратно спуститься не смог…пламя отрезало путь к выходу.

- Напуганная мать вызвала пожарных, скорую медицинскую помощь и разбудила соседей, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. - До приезда спасателей люди пытались самостоятельно помочь отчиму и ребенку, но безуспешно.

В результате их тела во время тушения нашли спасатели. Как установили специалисты, они скончались из-за отравления угарным газом. Осмотрев место трагедии, эксперты пришли к выводу, что пламя начало распространяться на втором этаже, в помещении бойлерной, где располагался электрический нагреватель. Его поломка и могла стать причиной пожара. Однако, чтобы подтвердить версию, необходимо пожарно-техническое исследование.

- По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - сообщают правоохранители. Точные причины и обстоятельства случившегося лишь предстоит установить.

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