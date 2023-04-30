Всегда говори «да»: как я месяц соглашалась на все подряд и чем это обернулось

Корреспондент "КП" решила повторить опыт главного героя из фильма с Джимом Керри - "Всегда говори "да"?" Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Помните фильм с Джимом Керри - "Всегда говори "да"?" В ответ на любое предложение главный герой стал отвечать согласием, чтобы тоскливая жизнь банковского клерка, брошенного женой и привыкшего отказывать всему и всем, заиграла яркими красками. Его опыт в течение месяца решила повторить корреспондент "КП". Но не потому что меня, как в голливудском сюжете, душит депрессия и серые будни. Наоборот! Работу люблю, успеваю отдыхать с семьей и друзьями, учу английский язык, читаю книги… А все мало. Хочется жить на полную катушку.

Исполнила маленькую мечту

- Опять ты про работу? Лучше скажи, когда запишемся на вокал! Год назад еще собирались, - в первый же день эксперимента упрекнула подруга за чашкой кофе.

И правда. Поорать в караоке люблю, но хочу петь красиво, чтобы никто не прикрывал уши во время моих соло.

- Я как раз и школу приглядела. Слабо пойти в эту субботу? - наседала Аня.

Что ж, придется забыть про выходную лень и сладкий сон до вечера. Соглашаться, так на все! Довольная подруга записала нас на вокал - конечно, пока петь будем по отдельности, но в будущем непременно составим дуэт.

Перед первым занятием я, правда, чуть не слилась. Так и чесались руки написать преподавателю сообщение, что, мол, страшно занята, а сама бы осталась на весь день с сериалом в уютной постели. Но ради чистоты эксперимента со скрипом оторвала себя от кровати. И не пожалела! На уроке выяснилось, что медведь по моим ушам не топтался и с музыкальным слухом все в порядке. Нужно только развивать голос. Теперь с восторгом жду следующие уроки. В мечтах размахнулась даже когда-нибудь выступить на сцене!

Прибавление в семье

Еще одну задачку подкинул супруг. Показал видео: плюшевые котята-шотландцы барахтаются на диване, умилительно зевают и облизываются. Думала, это просто ролик из интернета для поднятия настроения, но он вдруг спросил: «Заберем одного домой?». Оказалось, породистых малышей раздают знакомые.

Вообще-то я долго отказывалась заводить питомца. Ему же внимание нужно, поиграть, накормить, развлечь! А то заскучает и начнет назло драть диваны, дегустировать провода и летать на шторах, как обезьяна на лианах. Когда я была ребенком, дома жили четыре кошки, так что все премудрости их царского характера знаю. Но опять же - эксперимент! Поскрипев зубами, с сомнением и мыслями «зачем я все это затеяла», ответила: «Так быть, поехали за котом».

Выбрали самого забавного, со смешной квадратной мордочкой. Котик, на удивление, оказался воспитанным, суету не наводит, терпеливо ждет с работы, по вечерам смотрит с нами кино и уютно мурлычет под боком. Зря переживала!

Впервые увижу море

Когда коллега, которая работает удаленно из Сочи, очередной раз прислала фотографии, где она сидит с ноутбуком на берегу моря, купается в солнечных лучах и попивает лимонад в +25, захотелось взвыть.

- Пощади! В Иркутске снегопад и -5! Апрель решил, что он январь, - плачусь я коллеге.

- Так в чем проблема? Приезжай хоть на недельку в гости. Отогреешься, - шутит Лена.

А я ведь ни разу не видела море! Чего тяну? Надо хватать билеты. На телефон как раз пришло оповещение, что сегодня последний день распродажи билетов на самолет в Сочи и обратно - от 2700 в одну сторону. Совпадение? Не думаю! Для сравнения, обычно перелет стоит в три раза дороже, от 10 тысяч рублей. Видать, сама Вселенная взялась мне помогать. Будь открыт миру - и возможности сами тебя найдут?

Билеты куплены! Честно, без эксперимента я едва ли выбралась бы к морю. Как обычно, долго взвешивала бы все «за» и «против» поездки, дотянула до подорожания билетов в разгар курортного сезона и махнула на мечту рукой. А так летний отпуск уже спланирован – красота! Заодно придумала и вторую его часть: в языковом лагере на берегу Байкала. Сомнений тоже хватало. Как-никак, несколько дней жесткого выхода из зоны комфорта, общение только на иностранном языке, в окружении незнакомых людей, а вдобавок наедине с дикой природой, без удобств и мобильной связи. Но одногруппники из школы иностранных языков позвали за компанию – а я теперь на все согласна.

Но не все предложения – на пользу

Замечтавшись об отпуске, не заметила, что стала соглашаться на чужие просьбы даже в ущерб себе. Занять знакомому в долг 1000 рублей, хотя у самой до зарплаты денег осталось только на хлеб без масла? Не вопрос! Принять адский челлендж от худеющих подружек и вместе с ними перестать есть после 18.00, даже если не успела поужинать и испытывала муки голода? По рукам! Из вежливости подвезти соседей в центр города, простояв два часа в пробках, хотя мне нужно было ехать совсем в другую сторону? Принято!

И вот иду я по улице, светит солнце, наконец-то погода перестала издеваться и подарила теплый вечерок... Ноги несут на набережную, к ларьку с мороженым, чтобы прогуляться после тяжелой 9-часовой смены за компьютером, развеяться и набираться сил перед завтрашним днем. И тут звонок.

- Подменишь меня сегодня вечерком? Надо сходить на рабочее мероприятие, сделать репортаж. Я не смогу - срочные дела, - слезно попросила коллега.

- Да. С удовольствием, - тоскливо протянула я и неохотно свернула в сторону, противоположную набережной.

Ну и что, что коллега, возможно, тоже решила сегодня отдохнуть и погулять? Слышала, к ней как раз сегодня приезжают друзья из соседнего города. Разбираться не стала. Успокоила себя тем, что вдруг формула «Всегда говори «да» снова сработает, и долгий рабочий вечер подарит мне неожиданные бонусы: например, премию за репортаж…

P.S.

Впечатления после месяца эксперимента двойственные. С одной стороны, начали исполняться давние мечты и желания - больше путешествовать, заниматься музыкой. А с другой - безотказность все-таки может быть во вред. Иногда нужно уметь вежливо сказать «нет», взвесив все аргументы за и против.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Надежда ПОПОВА:

Должен быть баланс между согласием и отказом

- Фильм «Всегда говори «да» как раз показывает, что нужен баланс между «да» и «нет». Главный герой сначала от всего отказывался, выстраивал строгие личные границы, и в итоге сам от этого устал. Затем ударился в другую крайность - безропотное согласие на все. В жизни же мы каждый раз должны принимать решение на основе собственного опыта, логических рассуждений и эмоций.

Например, если ребенок просит вас сделать с ним домашнее задание, надо разобраться – хочет ли он полениться, чтобы вы все сделали за него, или же действительно не понимает задание и нуждается в помощи? Некоторым людям очень трудно сказать «нет», за отказ они испытывают чувство вины, и в результате на работе и дома ими могут манипулировать и перекладывать все заботы.

А кто-то наоборот закрыт от предложений извне. Но тогда нужно понять, что именно заставлять отвечать «нет»? В чем причина? Например, вы отказываетесь от, казалось бы, выгодного повышения по работе. Коллеги удивлены, но вы точно знаете, что для вас душевное спокойствие дороже карьеры - значит, это решение в самом деле будет для вас лучшим.

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