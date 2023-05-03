Мечтал показать озеро внучке: всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев любил отдыхать на Байкале

Все, кто его знал, делятся сейчас воспоминаниями о великом кутюрье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет в Москве после борьбы с последствиями тяжелого заболевания. Прощание с ним состоится 4 мая в Подмосковье. Все, кто его знал, делятся сейчас воспоминаниями о великом кутюрье. КП-Иркутск вспомнила, как шесть лет назад он последний раз приезжал на Байкал, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.

Уже тогда 79-летний кутюрье жаловался на плохое самочувствие. Но планов на жизнь у него было хоть отбавляй. На Байкале он подзарядился энергетикой, наслаждался свежим воздухом и прекрасными пейзажами. А еще запасся двумя пакетами чабреца. Кутюрье уверял, что трава обладает целебными свойствами. Кроме этого, он закупился несколькими видами таежных чаев, которые обожал. Ну и куда же без кедровых орешков…

- Обязательно приеду сюда еще и, надеюсь, не раз, - говорил модельер. - Из моего номера на Байкале открывался шикарный вид. Искупнуться, правда, не рискнул. В детстве сильно напугался, купаясь в воде, и теперь никогда не плаваю. А вот от удовольствия прокатиться на катере не смог отказаться. Проехались с ветерком! Было здорово! Здесь энергетика такая, воздух потрясающий. Хочу показать красоты Байкала моей внучке Марусе. Она у меня просто замечательная. Увлекается дизайном, окончила академию моды, работала три года над коллекциями.

Хоть великий маэстро и приезжал на озеро отдыхать, набираться сил, все равно не отходил от работы. На Малом море он проводил традиционные «Творческие встречи с Вячеславом Зайцевым». Шесть лет назад модельер представил коллекцию платков. Несмотря на преклонный возраст, мужчина продолжал выпускать все новые и новые коллекции. 79-летний Вячеслав Зайцев всегда много работал и не прекращал этого делать до последних своих дней.

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