Капитан экипажа вертолета Ми-2, который вылетел с прииска, вышел на связь в Забайкалье

Люди писали в местных пабликах, что капитан вертолета Ми-2 не вышел на контрольную связь в Сретенском районе Забайкалья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По социальным сетям Забайкальского края начали ходить тревожные новости. Люди писали в местных пабликах, что капитан вертолета Ми-2 не вышел на контрольную связь в Сретенском районе Забайкалья. Борт вылетел из Могочинского района, где расположен Ленинский прииск золотодобывающей компании. Экипаж направлялся в поселок Усть-Карск. Командир вертолета должен был выйти на связь в 18:00 по местному времени. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура согласилась прокомментировать ситуацию корреспонденту КП-Иркутск.

- Можем сообщить, что командир экипажа вышел на контрольную связь. Никакой другой информации нам не поступало.

Также в Восточном Следственном Управлении на транспорте Следственного комитета подтвердили Иркутской Комсомолке данную информацию.

- Происшествий на транспорте не зарегистрировано, - сообщили сотрудники.