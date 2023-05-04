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Общество4 мая 2023 8:11

Хотел срезать путь из школы: застрявшего в болоте школьника спасли в Иркутской области

В Зиме Иркутской области спасли мальчика, увязшего в болоте
Елена СИНИЦА
Школьника, который увязал в болоте, заметили очевидцы

Школьника, который увязал в болоте, заметили очевидцы

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Подростка, застрявшего в болоте, вызволили областные спасатели в городе Зиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций в своем телеграм-канале.

-Мальчик хотел срезать путь из школы, выбрал маршрут, пролегающий между двумя городскими районами – Стеклянным и Гидролизным. В холодное время он проходил этот участок без проблем, но сейчас идет активное таяние снега. Это сказалось на состоянии почвы, - говорят в МЧС.

Школьника, который увязал в болоте, заметили очевидцы. Они и связались со службой экстренного реагирования. Чтобы добраться до него, спасателям понадобилось плавсредство и гидрокостюмы.

Спасателям понадобилось плавсредство и гидрокостюмы.

Спасателям понадобилось плавсредство и гидрокостюмы.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасателям пришлось подплыть к ребенку по кочкам, покрытым сухостоем. Подростка спасли, он уже в безопасности.

Одежда на мальчике была мокрой, но в целом он находился в удовлетворительном состоянии. Его передали прибывшим врачам скорой медицинской помощи и сотрудникам полиции.

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