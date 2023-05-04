Хотел срезать путь из школы: застрявшего в болоте школьника спасли в Иркутской области

Школьника, который увязал в болоте, заметили очевидцы
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Подростка, застрявшего в болоте, вызволили областные спасатели в городе Зиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций в своем телеграм-канале.
-Мальчик хотел срезать путь из школы, выбрал маршрут, пролегающий между двумя городскими районами – Стеклянным и Гидролизным. В холодное время он проходил этот участок без проблем, но сейчас идет активное таяние снега. Это сказалось на состоянии почвы, - говорят в МЧС.
Школьника, который увязал в болоте, заметили очевидцы. Они и связались со службой экстренного реагирования. Чтобы добраться до него, спасателям понадобилось плавсредство и гидрокостюмы.
Спасателям понадобилось плавсредство и гидрокостюмы.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Спасателям пришлось подплыть к ребенку по кочкам, покрытым сухостоем. Подростка спасли, он уже в безопасности.
Одежда на мальчике была мокрой, но в целом он находился в удовлетворительном состоянии. Его передали прибывшим врачам скорой медицинской помощи и сотрудникам полиции.