Все сопровождалось взрывом хохота. Пятиклассники скинули с горки первоклашку на детской площадке школы под Иркутском

Следователи, полицейские и прокуратура начали проверку после мониторинга соцсетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ахаха-ха-ха, - раздается детский смех на видео. На кадрах – два мальчика в школьной форме тащат по площадке на детской горке мальчика гораздо меньше себя по комплекции. Подтаскивают к ступенькам и толкают. Ученик пролетает все ступени и приземляется плашмя на живот, лицо и от удара даже перекатывается на спину. Все это сопровождается взрывом хохота.

Эта история, возможно, не получила бы огласки, если бы данные кадры не были опубликованы в социальных сетях. Как стало известно КП-Иркутск, заявления от родителей ребенка в полицию не поступало. Может быть, ребенок просто умолчал о конфликте или конфликт решили на уровне школы? Как бы там ни было, но увиденным во время мониторинга интернет - пространства заинтересовались и следователи, и полицейские, и прокуратура. Все три ведомства начали проверку.

Уже известно, что случилось это в поселке Молодежный в Иркутском районе. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- Сотрудники отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское» установили личности школьников, которые принимали участие в инциденте, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В прокуратуре региона в свою очередь проверят, как соблюдается законодательство о защите прав детей, профилактике правонарушений несовершеннолетних в данном образовательном учреждении.

Как стало известно КП-Иркутск из источника, силы в «схватке» действительно были не равны. Скинули с горки первоклассника ученики пятого класса. На следующей неделе в школе состоится собрание с родителями.

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