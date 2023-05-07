Землетрясение в Иркутске 7 мая 2023 произошло в 22.07 по местному времени Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Иркутске 7 мая 2023 зарегистрировано сейсмологами в 22.07 по местному времени. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение в Иркутске 7 мая 2023: где был эпицентр

- Землетрясение в Иркутске 7 мая 2023 было интенсивностью в 3 балла, - говорят ученые. – Энергетический класс его составил 12. Эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия.

Стоит отметить, что движения земной коры также ощутили жители села Шигаево в Бурятии и в деревне Тырган и селе Еланцы в Ольхонском районе Иркутской области. Там ощущались толчки также силой в 3-4 балла.

Уточненную информацию удалось получить от ГУ МЧС России по Иркутской области. Спасатели сообщили, что эпицентр был в 22 километрах от поселка Оймур в Бурятии. Там интенсивность составила 6.1 балла.

- Ощутимость в Иркутском и Ольхонском районах 3 балла, разрушений нет, - подчеркнули в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций. - Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Землетрясение в Иркутске 7 мая 2023: карта

Эпицентр землетрясения был в Бурятии. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

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