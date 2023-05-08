«Извинений уже недостаточно»: родители пострадавшего на детской площадке под Иркутском ребенка намерены идти в суд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже не первый день в Иркутске обсуждается инцидент на детской площадке, где пятиклассники скинули с игрового комплекса с горкой мальчика-первоклашку. Все случилось в Иркутском районе, в поселке Молодежный. Возможно, ситуация и не получила бы такой огласки, если бы не распространившийся ролик в социальных сетях. «КП-Иркутск» удалось связаться с родителями пострадавшего ребенка.

Итак, все случилось 3 мая на детской площадке, которая находится прямо во дворе школы. Два первоклассника просто хотели погулять после уроков. Но тут на площадку пришли еще и пятиклассники – несколько девочек и два мальчика.

- Конфликт произошел, по сути, на пустом месте. Как рассказал сын, просто из-за того, что они, первоклашки первыми пришли на горку. Через какое-то время, по его словам, на площадке появились пятиклассники. Им не понравилось, что на их территории, как надо полагать они посчитали, играет кто-то другой. Старшие девочки попросили своих одноклассников «убрать детей», что соответственно мальчики-пятиклассники и сделали. Мой ребенок просто попытался дать им отпор, сказал: «Какое право вы имеете нас выгонять, мы первые пришли!» - рассказывает мама пострадавшего первоклашки.

А дальше… Судя по опубликованному в иркутских пабликах ролику, один из пятиклассников взял под руки первоклассника. Последний пытался упираться, но его подвели к спуску игрового комплекса. Второй пятиклассник с силой толкнул мальчишку, тот, пролетев все ступеньки, приземлился плашмя на живот, лицо и от удара перевернулся на спину. После этого на видео слышен взрыв смеха. Судя по всему, ролик снимали сами же дети-пятиклассники.

Родители узнали обо всем от друга ребенка. Он позвонил, рассказал, где находятся и что случилось. Мама и отец в тот момент ехали в машине по делам, бросив все, развернулись и помчались к сыну.

- Благо он не получил серьезных травм. Он занимался дзюдо, а сейчас на вольную борьбу ходит, умеет правильно группироваться. Думаю, это и спасло, - говорит мама пострадавшего ребенка. - Но не обошлось без синяков, ссадин и ушибов. Ребенка мы тут же повели к школьному педиатру – осмотреть. Она подтвердила: серьезных травм нет. Но мы приняли решение написать заявление в полицию и прокуратуру.

Видео попало в Сеть. Надо полагать его выложили сами же дети, которые все это и снимали. Правда, это предположение. Кто именно опубликовал ролик в интернете, не уточняется. Но именно так, благодаря видео, о случившемся узнали и родители пятиклассников.

- Сейчас с нами связалась мама одного пятиклассника, она принесла свои извинения, сама в шоке от того, что вытворил ее ребенок, - говорит мама пострадавшего ребенка. - Родители второго на связь не пытаются выходить. Наши дети не были знакомы раньше. То есть причин за что-то расправиться с моим ребенком, не существовало. Что произошло в тот момент, точно не знаем.

Пострадавший мальчик, как отмечают родители, получил психологическую травму.

- Спит так беспокойно… - говорит мама. - Теперь извинений нам уже недостаточно, мы намерены идти в суд, дойти до конца. Хотелось бы, чтобы этих детей исключили из школы.