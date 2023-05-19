Ксения Уколова: студентка, красавица и спортсменка из «Полюс Вернинского»

Абсолютная чемпионка. Фото: «Полюс Вернинское»

В Бодайбо завершился районный турнир по жиму штанги лежа. Соревнования проходили по двум дисциплинам: классический жим (максимальный поднятый вес) и русский жим (максимальное количество поднятий штанги определённого веса). Оба вида в своей весовой категории выиграла сотрудница золотодобывающей компании «Полюс Вернинское» Ксения Уколова. Она же стала абсолютной чемпионкой турнира среди женщин.

Ксению Уколову в большом коллективе компании знают очень многие. Во-первых, потому что она старший специалист по обучению и развитию персонала, а значит с коллективом общается плотно. Во-вторых, потому что её имя в числе призеров и победителей практически любых спортивных событий, которые проходят внутри компании и вне.

Корпоративная спартакиада. Фото: «Полюс Вернинское»

- У меня вся семья спортивная. Братья футболом занимались. Родители в походы ходили регулярно. Мама бегала марафоны и на лыжах. И меня на лыжи поставила в пять лет. Если честно, очень их не любила. Но спорт есть спорт. Потом в школе начала занимать легкой атлетикой на любительской основе: в поселке Мамакан, где я училась, не было тренера. Но так или иначе в 11 классе я заняла второе место на областных соревнованиях в беге на 100 метров, - вспоминает Ксения.

Легкая атлетика для Ксении и после школы стала основным занятием, помимо учебы в Томском политехническом университете. Там девушка выполнила норматив на звание кандидата в мастера спорта.

В 2018-ом году спортсменка впервые приехала на практику в золотодобывающую компанию «Полюс Вернинское», на следующий год - ещё раз. После получения диплома её пригласили на работу специалистом по обучению и развитию персонала. Но и на работе спорт присутствует обязательно. Ксения участвует в большинстве спортивных событий внутри компании «Полюс Вернинское» и всегда усиливает команду Вернинского на спартакиадах среди всех предприятий «Полюса». Среди коллег Ксения носит неофициальный титул «Самая быстрая девушка Вернинского». После успеха на соревнованиях по жиму штанги впору добавить ещё и «самая сильная».

Жим штанги лежа. Фото: «Полюс Вернинское»

- Согласна на звание «самая спортивная», - смеётся Ксения. - В первый раз жала штангу на соревнованиях. Готовиться помогал брат Сергей. Он на Вернинском ГОКе работает инструктором по спорту. Я в Бодайбо тренировалась, на видео снимала, отправляла брату. Он смотрел и корректировал процесс. И помогло! Я на тренировках жала 50 кг. максимум, а на соревнованиях смогла 55 выжать. Это, на минуточку, почти мой собственный вес. Вообще, Сергей, кажется, в меня верит больше меня самой, - с теплотой говорит абсолютная чемпионка.

К слову, Сергей Уколов тоже получил звание абсолютного чемпиона этого турнира. У Ксении есть поводы радоваться за себя и за успехи брата. Но особенно важны для неё другие результаты – профессиональные.

- Чем я занимаюсь? Это ясно из того, как звучит моя должность – специалист по обучению и развитию персонала. В нашей компании вопрос компетенций наших сотрудников один из самых важных. Я считаю это очень правильным подходом, потому что компания не может развиваться, если не учатся и не развиваются её сотрудники. У нас опасный производственный объект, а это значит, что даже по закону сотрудники должны постоянно подтверждать свою квалификацию и проходить обязательное обучение, - поясняет Ксения.

Выступление для студентов ИРНИТУ. Фото: пресс-службы ИРНИТУ

Кроме того, в обязанности Ксении входит взаимодействие с учебными заведениями.

- Очень люблю, когда оформляю студента к нам на практику, веду его всё это время, а затем он после получения диплома возвращается в нашу компанию уже на постоянную работу. В таких случаях всегда радуюсь, - делится она.

Сама Ксения тоже развивается постоянно. И не только на работе и в спорте. Например, получает второе высшее образование, в данный момент девушка сдает очередную сессию: она студентка РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.