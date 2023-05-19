Пельмени или блинчики: что больше всего любят покупатели “Слаты”

Фирменные блинчики от “Слаты”. Фото: ООО «Маяк»

В супермаркетах “Слата” всегда царят чудесные запахи: жарятся блинчики, готовится курочка-гриль… 58 тысяч блинов, 12 тысяч куриц-гриль и 3 тысячи килограмм полуфабрикатов ежемесячно приобретают покупатели сети. А готовят все это в собственном пельменном цеху, где трудится 10 поваров. Как они все успевают?

В сутки здесь обрабатывают 600 кг мяса, а на полках оказывается около 25 тысяч пельменей и вареников. Сейчас готовят пять видов полуфабрикатов – пельмени «Любимые», «Вкусные» и «По-домашнему», вареники с картофелем и с творогом.

- Больше всего нашим покупателям полюбились пельмени «По-домашнему», - рассказал директор собственного производства ТС «Слата» Олег Амелин. - Сейчас мы работаем над тем, чтобы ввести новые вкусы полуфабрикатов на полки супермаркетов «Слата».

Процесс лепки практически полностью автоматизирован. Поварам нужно лишь приготовить тесто и фарш и отправить все это в машину для лепки. Готовые полуфабрикаты с помощью конвейерной ленты попадают сначала в шоковую заморозку, а потом фасуются.

Однако у сотрудников пельменного цеха еще много работы! Они маринуют до 1,5 тонн заготовок для куриц-гриль, которые после отправляются в магазины. И больше всего - в Первомайский и Ново-Ленинский районы Иркутска - именно там это блюдо пользуется наибольшим спросом!

А вот фирменные блинчики от “Слаты” неизменно популярны везде. В прошлом году их съели почти миллион штук! Тесто готовят здесь же, в пельменном цеху - по 350-400 килограмм каждый день! Потом оно в специальных контейнерах отправляется в магазины, где на радость покупателям пекут вкусные румяные блинчики.

Посмотреть на работу пельменного цеха своими глазами можно по ссылке