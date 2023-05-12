Один сломал забор, другие гуляли у дома престарелых: сразу пять медведей вышли к людям за сутки в Иркутской области

об указанных фактах уведомлено Министерство лесного комплекса Приангарья.Фото: администрация Марковского МО.

Весна пришла, косолапые проснулись. Только за прошедшие сутки 11 мая в Иркутском районе поступило три звонка от местных жителей о выходе медведей к населенным пунктам. Первый хозяин леса был замечен по ул. Яблонева. Второго мишку увидели в СНТ «Хея». И третий косолапый забрел в СНТ «Виктория 1». Вся информация была оперативно передана дежурному в полицию, а также администрации Марковского муниципального образования и питомнику К-9.

- На место выезжало два наряда ППС, - говорят в администрации. - Также ожидается прибытие охот-инспектора. Администрация Марковского муниципального образования настоятельно просит жителей быть очень внимательными!

Стоит отметить, что один из косолапых вел себя особо неприлично. На одном из участков хищник повредил забор. К моменту приезда сотрудников полиции медведь уже вернулся в лес.

Кроме Иркутского района, медведей заметили и в Усть-Илимске. Сразу двоих косолапых заметили на территории дома престарелых. ГУ МВД по Иркутской области сообщает, что об указанных фактах уведомлено Министерство лесного комплекса Приангарья.

- Полиция призывает жителей к осторожности. При обнаружении животных незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции, - сообщают в ведомстве.

В случае обнаружения хищника незамедлительно обратиться по телефону ЕДДС по Иркутскому району: 717-112.