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Происшествия12 мая 2023 5:38

"Ваша внучка стала виновницей ДТП": курьер мошенников, забиравший у пенсионеров деньги, предстанет перед судом в Ангарске

23-летний участник мошеннической схемы предстанет пред судом в Ангарске
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Курьеру обещали вознаграждение в размере 10% от полученной суммы.

Курьеру обещали вознаграждение в размере 10% от полученной суммы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жертв телефонных мошенников все больше. В том числе и в Иркутской области. Но все же далеко не всем аферистам удается довести свои планы до конца. Так, в марте правоохранители пресекли деятельность преступной группы и задержали 23-летнего жителя Иркутского района, который подрабатывал курьером мошенников. Схема избитая: пожилым сибирякам звонили и сообщали, якобы их дети или внуки стали виновниками аварии и им грозило уголовное наказание. Чтобы помочь родным "избежать ответственности", пенсионеры отдавали все сбережения. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре по Иркутской области.

- Курьер задержан непосредственно после получения от 85-летней жительницы Ангарска 380 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - Он обвиняется в совершении мошенничества. Уголовное дело в отношении курьера направлено прокуратурой в Ангарский городской суд. В отношении организаторов и иных участников преступлений расследование продолжается.

Стоит отметить, что мошенники использовали при общении один из мессенджеров и придумали себе псевдонимы, чтобы не раскрывать имен. Курьеру они обещали вознаграждение в размере 10% от полученной суммы.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ