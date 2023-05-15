Огонь охватил дом посреди ночи: трое детей остались сиротами после страшного пожара в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар с гибелью двух человек произошёл в ночь на 15 мая в городе Тулуне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своих социальных сетях.

-Пожар случился в ночь на 15 мая. Сигнал в ведомство поступил в 23:31. Огонь вспыхнул в частном доме, - говорят в МЧС.

Сами из дома эвакуировались четверо детей: девочка 2008 года рождения, её братья 2013 и 2016 годов рождения, а также находившийся в гостях подросток 2006 года рождения.

Как стало известно КП-Иркутск, погибли родители трех детей.

Когда к месту происшествия приехали специалисты-огнеборцы деревянный дом был полностью охвачен огнем. МЧСники узнали от соседей, что внутри могут быть люди.

Открытый огонь был потушен в половине первого часа ночи.

В доме были обнаружены погибшие хозяева квартиры: мужчина 1974 года рождения и женщина 1978 года рождения.

На данный момент известно, что пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

К счастью, сработал пожарный извещатель, так дети и узнали, что начался пожар. Их родители, увы, не смогли вовремя покинуть помещение.