На острове Юность установили арт-объект “Иркутская экоистория”. Фото:— архив компании

Деревянные дома с красивыми резными ставнями и наличниками давно стали символом Иркутска. Каждый, кто хоть раз посетил столицу региона, любовался этими памятниками деревянного зодчества, тщательно оберегаемыми или все еще жилыми. Для местных жителей это зрелище стало обыденным. И местные энтузиасты-экологи мечтают о том, чтобы не мене прочно в жизнь иркутян вошла и привычка раздельного сбора мусора. Именно так родилась идея создания арт объекта “Иркутская экоистория”, который установили на острове Юность. В его создании принимали участие благотворительный фонд «Подари планете жизнь» и сеть супермаркетов «Слата».

“Иркутская экоистория” - это окно, из которого открывается замечательный вид на противоположных берег Ангары, ж\д вокзал и Глазковский мост. Вот только изготовлено оно не из дерева, а из пластика. На его создание ушло 25 килограмм переработанных пластиковых крышечек. Собирали его покупатели магазинов “Слата”.

- С 2019 года в супермаркетах "Слата» стоят специальные боксы для сбора пластиковых крышечек и проходит постоянная акция "МусоруКрышка”, - рассказала руководитель отдела по массовым коммуникациям ТС «Слата» Яна Абалымова.- Сам объект разработал и создал архитектор АНО «Клуб молодых архитекторов» Роман Малинович, а благодаря поддержке комитета городской среды мы его установили в таком прекрасном месте.

Кстати, на окне можно найти QR-код, по которому открывается ссылка на небольшую экскурсию. Организаторы надеются, что новый арт-объект станет любимой фото-зоной для иркутян и гостей города.

- Новая экологическая культура лишь начала входить в нашу жизнь, - считает руководитель благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.- Именно поэтому для создания этого объекта на любимом острове Юность мы выбрали знакомый образ деревянного наличника и попытались соединить историю и культуру.

Компания “Слата” активно поддерживает различные экологические инициативы и воспитывает культуру раздельного сбора мусора среди сотрудников и покупателей. Так, во вех супермаркетах сети можно найти и боксы для сбора как пластиковых крышечек, так и использованных батареек. Кроме того, сдать ненужную одежду можно во «Вторник бокс», а пластиковые бутылки сдать в специальные фандоматы, расположенные на Ржанова 164 и в «Новой даче».