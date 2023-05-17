Судьба чемпионского кубка, путевка на чемпионат СФО и более 1000 болельщиков: все о финале четырех Irkbasket liga. Фотографии в новости: архив ИНК

Чемпионский кубок уже выставлен на судейский стол, игроки заняли свои позиции, судья вбрасывает мяч и трибуны начинают реветь… Именно так стартовал матч за титул лучшего из лучших. Завершающая игра финальной серии дивизиона masters любительской лиги по баскетболу стала апогеем этого дня и всего второго сезона.

На площадке сошлись команды ИРКАЗ (Шелехов) и ВЧНГ (Иркутск). Игроки обеих уже показали себя на паркете, крепким характером, сильнейшим составом и умением настроиться на соперников. Так что болельщики получили захватывающую игру и непредсказуемый результат вплоть до финального сигнала. Результаты на табло - 91: 84 в пользу команды ВЧНГ.

- Во втором сезоне Irkbasket Liga МЛБЛ участвуют команды со всей области, из Бурятии, из северных регионов: Братск, Усть-Кут, также Усть-Илимск, Ангарск, Шелехов, Иркутск и другие, - рассказывает Сергей Яковлев, президент Иркутской областной федерации баскетбола. – Несомненно уровень как самой игры, так и игроков очень вырос. Irkbasket Liga существует еще только второй сезон, при этом стремительно развивается. Начинали мы с 18 команд, сегодня их уже 35.

Победители финального матча в первом дивизионе получают не только звание чемпионов Иркутской области, почетный кубок и денежное вознаграждение, но и право представлять наш регион на дальнейших этапах чемпионата Сибирского федерального округа, которые пройдут в Новосибирске с 8 по 12 июня. Почетная и сильная мотивация! Команды-финалисты, понимая это, буквально сражались, отстаивая лидерство и спортивную честь предприятий и организаций, которые они представляют на площадке.

Фото: Анна Суржанская

Команды изначально играли каждая в своем дивизионе, а их 4: Masters, Prestige, Promo и Women. И только игроки первых двух боролись на паркете за титул лучшего из лучших в этот финальный день. В дивизионе Masters помимо «золотого» матча ВЧНГ с ИРКАЗом, за бронзу сразились команды Премьер-Энерго и Магнит-Транснефть. В дивизионе Prestige за первое место борьба шла между АНХК и ГУОР-ДЮСШ, в которой буквально на последних минутах победу одержала команда ГУОР-Дюсш со счетом 56:61. Третье место у ИНК, обыгравшего Авангард 74:60.

- Все соперники очень сильные по ощущениям, настроены на результат. В этот раз мы не смогли войти в финал, уступили игру. Но впереди еще новые игры, будем стараться прорываться вперед, - поделился игрок команды ИНК Антон Гилев.

Иркутская нефтяная компания давно заслужила репутацию социально ориентированной. Политика компании включает регулярную поддержку различных, как общественных, так и спортивных инициатив. В рамках сотрудничества с Иркутской областной федерацией по баскетболу, ИНК оказывает содействие не только с организацией Irkbasket Liga, но и помогает развитию детского, женского и ветеранского спорта в области.

По мнению зрителей, самыми зрелищными играми стали как раз матчи с участием нефтяников, представителей ИНК и ВЧНГ. Но и энергетики не отставали. Анастасия Ермакова, сама баскетболист-любитель, а по совместительству жена одного из судей соревнований, пришла сегодня с подругами поболеть за команду Премьер-Энерго, обыгравшую команду Магнит-Транснефть со счетом 86:65.

- Очень зрелищная игра! Мы почти сорвали голосовые связки, так поддерживали команду, зато получили массу эмоций. Очень мощно и ярко играли ребята. Мы поздравляем их с победой и третьим местом в финале!

Фото: Анна Суржанская

Финальный день второго сезона чемпионата Irkbasket Liga достойно впечатался в историю и традиции любительского баскетбола. Все, игроки и болельщики получили массу эмоций и сюрпризов от организаторов. Специальная лотерея, конкурсы, подарки от партнеров соревнований, выступления дружественных коллективов и невероятная атмосфера спортивного праздника.

Фото: Анна Суржанская