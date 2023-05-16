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Общество16 мая 2023 8:33

В Иркутской области с владельцев домашних животных могут потребовать регистрировать питомцев

Документ уже подготовлен
Елена СИНИЦА
В Иркутской области владельцев домашних животных могут потребовать регистрировать питомцев

В Иркутской области владельцев домашних животных могут потребовать регистрировать питомцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области могут ввести дополнительное требование в части содержания домашних животных. Об этом в ходе прямого эфира рассказал заместитель руководителя службы ветеринарии региона Иван Лобыцин.

-Предлагается ввести требование и обязанность владельцев домашних животных регистрировать своих питомцев. Кроме этого, необходимо принимать меры по недопущению нежелательного потомства, в том числе проведение стерилизации домашних животных, - сказал Лобыцин.

Необходимый документ уже подготовлен и находится на стадии согласования с органами исполнительной власти. Если такой проект закона будет одобрен, то за нарушение требования будет грозить административная ответственность.

На данный момент каких-либо сроков вступления нормативно-правового документа в законную силу не приводится.

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