В Иркутской области с владельцев домашних животных могут потребовать регистрировать питомцев

В Иркутской области владельцев домашних животных могут потребовать регистрировать питомцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области могут ввести дополнительное требование в части содержания домашних животных. Об этом в ходе прямого эфира рассказал заместитель руководителя службы ветеринарии региона Иван Лобыцин.

-Предлагается ввести требование и обязанность владельцев домашних животных регистрировать своих питомцев. Кроме этого, необходимо принимать меры по недопущению нежелательного потомства, в том числе проведение стерилизации домашних животных, - сказал Лобыцин.

Необходимый документ уже подготовлен и находится на стадии согласования с органами исполнительной власти. Если такой проект закона будет одобрен, то за нарушение требования будет грозить административная ответственность.

На данный момент каких-либо сроков вступления нормативно-правового документа в законную силу не приводится.