Открыл лжесбор со страницы бывшей жены:в Бурятии осудили мужчину за фейковый сбор пожертвований от имени экс-супруги Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Гусиноозерска осужден за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.

-Мужчину признали виновным в совершении преступления по неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший ее модификацию, из корыстных побуждений, - говорят в пресс-службе прокуратуры.

В ходе судебного заседания установлено, что в феврале прошлого года мужчина, зная пароль, зашел в профиль бывшей супруги в социальной сети «Одноклассники». Там он выложил ее фотографию со сведениями, которые фактически не соответствовали действительности.

Более того, он выложил также в комментариях номер своей банковской карты для пожертвования. По решению Гусиноозерского городского суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 2 месяца с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.