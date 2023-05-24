Фотоловушки помогут энергетикам предотвратить хищения с забайкальских ЛЭП. Фото: МЭС Сибири

Для борьбы с воровством металла филиал ПАО «Россети» - МЭС Сибири впервые начал применять современные средства фото и видеофиксации.

Специалисты установили несколько десятков камер на 16 ключевых линиях электропередачи, питающих потребителей Читинского, Хилокского, Чернышевского и Шилкинского районов Забайкальского края, а также тяговые подстанции Транссиба. Энергетики считают, что это повысит надежность электроснабжения региона, эффективность борьбы с хищениями и раскрываемость подобных преступлений.

Камеры размещаются в районах, где ранее фиксировались кражи металла с опор воздушных линий электропередачи. Опасность подобных преступлений заключается в том, что лишившиеся металлических уголков опоры теряют свою устойчивость и могут упасть от сильного порыва ветра, что представляет угрозу как для жизни людей, так и для энергетической безопасности региона.

Фотоловушки запитаны от автономных источников и подключены к интернету. Они чутко реагируют на любое движение, фиксируют объекты вблизи опор и направляют снимки в диспетчерский центр, а также на мобильные телефоны технических служб МЭС Сибири. Это позволяет оперативно принять меры и не допустить повреждения ЛЭП.

Правила безопасности в охранных зонах ЛЭП регламентированы Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160. Кроме того, согласно уголовному кодексу за кражу металла с ЛЭП предусмотрено уголовное наказание – до 10 лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ), а также штраф до миллиона рублей.