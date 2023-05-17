Это не мой кредит: коллекторская фирма выплатила штраф 50 тысяч рублей за "выбивание" чужого долга

Телефон мужчины буквально разрывался от назойливых звонков и СМС-сообщений. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ни с того, ни с сего жителя Иркутской области стали донимать коллекторы. При этом сам он… должником не являлся! Займы в банке не брал, более того - и поручителем чужого кредита тоже не был. А человек, который не платил по счетам, оказался просто одним из списка контактов. Естественно, именно это на требование вернуть долг он и ответил, и попросил больше по этому вопросу его не беспокоить. Но не тут-то было. Телефон мужчины буквально разрывался от назойливых звонков и СМС-сообщений. Сибиряк не растерялся и написал жалобу в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области на сотрудников фирмы по возврату просроченной задолженности.

- Выяснилось, что абонентский номер, принадлежащий жителю Иркутской области, числится как контактный номер должника. Хотя мужчина среди должников, находящихся в работе коллекторской фирмы, не числится, - сообщают в ГУФССП России по Иркутской области. - Каким способом и от кого его абонентский номер попал коллекторам, неизвестно.

Разумеется, и документов, которые бы разрешали «вышибалам» обрабатывать персональные данные мужчины и контактировать с ним, как с третьим лицом, не оказалось.

Далее и банк, который пользовался услугами коллекторского агентства, тоже подтвердил, что сибиряк, которого донимали с чужими долгами, их клиентом не является. На его имя не оформлено кредитов. Более того, в их базе данных даже номера телефона этого мужчины не значилось. Тогда откуда его взяли «вышибалы»? Вопрос.

Вот и доказательства, что коллекторское агентство нарушило закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Компанию обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Требование уже исполнили.