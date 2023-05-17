Живодеры зверски расправились с собакой по кличке Пики в центре Иркутска

За собакой больше года ухаживали волонтеры. Фото: Елена Прадчук

Ужаснейшая находка ждала волонтера в заброшенном доме на улице Грязнова в Иркутске. Женщина больше года подкармливала и следила за здоровьем собаки по кличке Пики. За это время дворняжке так и не смогли найти хозяев, поэтому она продолжала жить на улице. Два месяца назад у нее родились щенки, после чего животное стерилизовали. 15 мая следивший за четвероногим семейством куратор обнаружила расчлененный труп своей любимицы. Там же нашли кухонный нож, который мог быть орудием убийства.

- Тело Пики сдали на экспертизу, написано заявление в полицию, - рассказала корреспонденту КП-Иркутск сотрудница питомника К-9 Елена Прадчук. – Страшно представить, кто мог совершит такое с живым существом. Агрессивной собака никогда не была, жила в «заброшке» подальше от людей.

Этот нож нашли на месте убийства Пики. Фото: Елена Прадчук

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по обращению проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

- К счастью, убийца Пики не тронул ее малышей, - продолжает рассказывать Елена. – Отдать на передержку удалось лишь одного из них, остальные до сих пор в опасности.

В заброшенном доме все еще остаются щенки. Фото: Елена Прадчук

Волонтеры просят иркутян о помощи. Приютить одного из осиротевших щенков можно, написав Елене Прадчук в социальных сетях.

ВАЖНО

Свидетелей и очевидцев произошедшего просьба звонить в дежурную часть полиции ОП №5 по телефонам: +7 (3952) 21‒69‒40, +7 (3952) 24‒24‒66