Курьер мошенников, который приехал из Красноярска в Иркутск и забрал 130 тысяч у пенсионерки, получил срок

Специально приехал в Иркутск: полицейские поймали "дроппера" из Красноярска, обманувшего пенсионерку из областной столицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Дроппер» из Красноярска, которого задержали иркутские полицейские, предстал перед судом . Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и министерства внутренних дел.

-Житель Красноярска через мессенджер получал от своих сообщников адреса, по которым нужно было забрать деньги. Курьер приехал поездом в Иркутск, чтобы выполнить один из заказов, - говорят в ведомствах.

Так, иркутской пенсионерке он рассказал легенду о том, что ее дочь - виновница ДТП. Чтобы на ту не завели уголовное дело, нужно было заплатить крупную сумму денег. Женщина поверила и отдала курьеру 130 тысяч рублей.

Суд приговорил курьера к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно. Также известно, что в ходе рассмотрения дела судом молодой человек возместил причинный ущерб. Приговор уже вступил в законную силу, говорят в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.