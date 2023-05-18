Узнали, когда в Иркутск придет тепло Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 18 мая 2023 снова шокирует горожан. В городе опять идет дождь с мокрым снегом. В соцсетях сибиряки уже шутят, что май нынче какой-то уж совсем не ласковый. Увы, подтверждают это и синоптики. С утра в городе +2. Это на 11 градусов ниже климатической нормы. Днем, как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, в городе все также будет идти дождь с мокрым снегом, порывы ветрам могут достигать 14 м/с, потеплеет к обеду всего до +8…+10 градусов.

И такие «чудеса» намерены продолжаться в течение еще нескольких дней. Осадки, по данным Гидрометцентра России, не прекратятся и ночью, температура снова опустится до +2 градусов. Днем в пятницу метеорологи прогнозируют небольшой дождь и до +9. В ночь на 20 мая в Иркутске +3 и также небольшие осадки.

- Днем в субботу временами снова будет идти небольшой дождь в Иркутске, - говорят синоптики Гидрометцентра России. – Вероятность осадков 62%, выпадет 1.8 миллиметров.

Дожди прекратятся только в ночь на воскресенье, а днем 21 мая потеплеет до +18. Но специалисты просят нас не радоваться так сильно. Прекрасная погода продержится недолго. В понедельник, 22 мая, в Иркутске +22, во вторник +20, но снова по прогнозу временами будет идти небольшой дождь. Хотя вероятность его всего 57% - авось пройдет мимо. Но в ночь на среду и днем синоптики снова, увы, обещают осадки. 24 числа к тому же и похолодает, но уже не так сильно – до +16.

Погода в Иркутске. Данные Гидрометцентра России

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