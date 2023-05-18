«Кузов разорвало на части»: 35-летний мужчина заживо сгорел в автомобиле после ДТП с грузовиком в Иркутской области

Мужчина выехал на встречку, не заметив "КамАЗ". Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 18 мая инспекторы ГИБДД работают на месте страшной аварии на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. По предварительной информации, вблизи села Кимельтей водитель автомобиля Toyota Fielder выехал на встречку для обгона, но не убедился в безопасности маневра и на скорости врезался в «КамАЗ».

- В результате столкновения иномарка загорелась, 35-летний мужчина погиб на месте, - рассказывают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель грузовика не пострадал. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

От удара грузовик перевернулся. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и дорожные полицейские. Водитель большегруза не пострадал, однако в кабине также находилась пассажирка. Женщину госпитализировали в больницу.

Участок трассы перекрыт. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- В настоящее время движение на участке дороги перекрыто. Дорожными полицейскими организован объезд через село Кимильтей, - отмечают в ведомстве.

Тем временем, в МВД опубликовали пугающие кадры с места ДТП. Суля по видео, при столкновении кузов автомобиля разорвало на части. От иномарки осталась лишь груда металлолома.

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