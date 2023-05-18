Бил ногами и руками: в Тайшете осудили 20-летнего жителя, избившего до смерти бывшего тестя

Бил ногами и руками: в Тайшете осудили 20-летнего молодого человека, избившего до смерти бывшего тестя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тайшете вынесен приговор в отношении мужчины, избившего до смерти бывшего тестя. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и следственного комитета.

-Суд вынес приговор 20-летнему местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - говорят в ведомствах.

Как установил суд, все случилось 5 сентября прошлого года. Молодой человек был в квартире отца его бывшей супруги. Между ними завязался словесный конфликт, тогда тот, что моложе, нанес бывшему тестю много ударов кулаками, ногами и неустановленным предметом.

Смерть 53-летнего хозяина квартиры наступила на месте через непродолжительное время, говорят следственные и правоохранительные органы. Позднее молодой человек покинул место преступления, однако вскоре его поймали полицейские. Он был заключен под стражу.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил молодого человека к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.