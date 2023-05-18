Отопительный сезон в Иркутске завершается

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+). Фото: архив компании.

Отопительный сезон в Иркутске решено продлить до 22 мая. Однако уже совсем скоро в домах и учреждениях батареи начнут остывать. О том, как удалось отработать, что предстоит сделать энергетикам этим летом и как узнать заранее о грядущих отключениях горячей воды, рассказали начальник отдела инженерных коммуникаций комитета городского обустройства администрации города Иркутска Дмитрий Дмитриев, директор «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) Андрей Харитонов и заместитель технического директора участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Андрей Койдан.

- Срок начала отопительного сезона - 15 мая, но в связи с пришедшими холодами принято решение циркуляцию пока сохранить, она будет прекращена в ближайшие дни, - объяснил Дмитрий Дмитриев. - В течение трех дней теплоисточники перейдут в летний режим работы, то есть на выработку только горячей воды. Соцобъекты, при наличии технической возможности, будут отключаться в последнюю очередь.

Работа теплоснабжающих и теплосетевых организаций не заканчивается с окончанием сезона, поскольку подготовка к следующему начинается буквально в тот же день. Это большая и комплексная работа - подготовка систем и их испытание. Главная задача на лето - успеть провести большие и малые ремонтные работы. Именно благодаря этому с каждым годом сокращается число аварийных отключений. Так, в прошедшем сезоне на теплосетях произошло 208 повреждений на трубопроводах против 220 в прошлом периоде.

Главная задача на лето — успеть провести большие и малые ремонтные работы. Фото: архив компании.

Планы на лето

Для тепловиков лето - это действительно жаркая пора, поскольку необходимо проверить и привести в порядок множество участков. Так, до середины июля в Иркутске планируется отремонтировать 9 участков тепловых сетей общей протяженностью свыше 1,2 километра. Работы пройдут на улицах Пискунова, Карла Либкнехта, Петрова, Свердлова, Зверева, Партизанская, Академическая, Трилиссера и в переулке Пионерском. На большинстве из перечисленных участков работы координируются с городскими программами по благоустройству, то есть перед началом укладки нового асфальта будут отремонтированы коммуникации.

С июня по август заменой участков тепловых сетей будут заниматься на 10 объектах (Академическая, 5б, Волжская, 1, Геологов, 26в, Звездинская, 26, Карла Либкнехта, 48, Марата, 17, Российская, 16, Советская, 139, Чехова, 17, мкр-н Первомайский, 58,) общей протяженностью свыше одного километра.

Важный момент: для проведения некоторых работ потребуется ограничить движение транспорта. Иркутяне могут узнавать об этом оперативно через социальные сети в аккаунте «Оператор ТСИ», места проведения ремонтных работ будут обозначены в сайте и в приложении «Яндекс-карты» в режиме «Пробки».

Кроме того, планируется ремонт в шести тепловых камерах, устранят 25 ранее выявленных дефектов и повреждений на тепловых сетях, энергетики заменят неисправную запорную арматуру и проведут подготовку для подключения передвижного комплекса для испытаний теплосетей. В работах по ремонту оборудования заняты три подрядные организации, около 100 человек и свыше 30 единиц техники.

Не менее важная работа этим летом будет вестись и по строительству новых участков теплосетей. Уже стартовало строительство магистрали от микрорайона Топкинского в Зеленый. Скоро начнется прокладка теплового луча, которой пройдет по улице Баррикад. Еще 1,5 километра тепловых сетей построят для подключения новых зданий в микрорайонах Затон и Юбилейный.

Для тепловиков лето — это действительно жаркая пора, поскольку необходимо проверить и привести в порядок множество участков. Фото: архив компании.

Финансы - это важно

Важный аспект ремонтных работ - финансовый. Энергетики напоминают, что своевременная оплата за ресурсы позволяет вовремя получить паспорт готовности вашего дома к отопительному периоду, проводить качественные работы.

Иркутяне, как и жители многих других городов области, оплачивают теплоснабжение по факту, то есть только в течение отопительного сезона. Это значит, что в платежках за май еще будет начислена оплата за отопление, а в июне, июле и августе в этой строке будет ноль. Отличная возможность погасить долги, если они накопились. Если же семья оказалась в трудном положении, энергетики готовы пойти навстречу и в некоторых случаях предлагают реструктуризацию оплаты. Нужно лишь не затягивать с заявлением на рассрочку платежа.

Впрочем, платежная дисциплина у иркутян на хорошем уровне: за 1-й квартал 2023 года собираемость выросла на 5,3%. Проще всего увидеть все начисления по отоплению и горячей воде в личном кабинете на сайте «Иркутскэнергосбыта» или в мобильном приложении. Специалисты всегда готовы ответить на возникающие вопросы, проконсультировать по начислениям, оплатам. Для этого достаточно нажать кнопку «Обратная связь» или позвонить на горячую линию 8-800-100-9-777.

Принять участие

Подготовка к отопительному сезону - дело ответственное, участвуют в нем не только сотрудники теплосетевых и теплоснабжающих организаций. Управляющие компании занимаются подготовкой домов, а собственники имеют полное право контролировать этот процесс. До конца лета жилищники должны предъявить дома для проведения проверки готовности к отопительному периоду. Более того, в связи с изменением требований больше нет такой оценки, как «готов при условии устранения в установленный срок замечаний». Только «готов» или «не готов». Причем влияет на эту оценку и размер задолженности жильцов по оплате за теплоснабжение и горячую воду.

Знать заранее

- Завершение отопительного сезона всегда связано с ремонтными работами на тепловых сетях и плановыми отключениями горячей воды в домах жителей, - объяснил Андрей Харитонов. - Мы используем несколько способов информирования о таких работах. На сайте «Иркутскэнергосбыта» во вкладке «Отключения» есть поисковая строка и карта https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/dcClientH.html, на которых отражены изменения в подаче горячей воды, связанные с плановыми и аварийными работами на тепловых сетях и гидравлическими испытаниями тепловых сетей. Кроме того, иркутяне могут оперативно узнавать информацию в социальных сетях в аккаунте оператора тепловых сетей Иркутска в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм». Жители других городов могут писать в социальные сети «Иркутскэнергосбыта» в аккаунтах «Одноклассники», «ВКонтакте» и в мессенджере «Телеграм». В обязательном порядке оповещаются управляющие компании, которые размещают объявления на подъездах. Тем же, кто пользуется сервисом «Госуслуги», приходит оповещение на электронную почту. Карта отключений на сайте «Иркутскэнергосбыта» доступна также жителям Ангарска, Черемхова, Усолье-Сибирского, Железногорска-Илимского, Братска, Усть-Илимска, Маркова, Белореченского - клиентам Байкальской энергетической компании.

Кстати, там же, на сайте, в соцсетях или с помощью звонка на горячую линию можно сообщить об аварийных ситуациях, внеплановых отключениях и задать любые волнующие вопросы, связанные с отоплением и горячим водоснабжением.

Конкретно

Участок тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ снабжает теплом и горячей водой более 5,5 тысячи многоквартирных домов. В ведении энергетиков - 1132 километра в двухтрубном исполнении магистральных и распределительных трубопроводов.