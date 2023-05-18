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Общество18 мая 2023 13:43

Балкон был охвачен огнем: в Иркутске из-за майнеров произошел пожар в жилом доме

В жилом доме на Центральной улице произошел пожар из-за майнингового оборудования
Елена СИНИЦА
Балкон был охвачен огнем: в Иркутске из-за майнеров произошел пожар в жилом доме

Балкон был охвачен огнем: в Иркутске из-за майнеров произошел пожар в жилом доме

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В многоквартирном доме Иркутска ликвидирован пожар на балконе, причиной которого стало короткое замыкание майнингового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области в своих социальных сетях.

-Сигнал о пожаре на пятом этаже дома на Центральной улице поступил в ведомство примерно в 18.05, - говорят в МЧС.

На место происшествия выехали три пожарных расчета. В результате возгорания пламенем охватило балкон. На телефон спасения поступало множество звонков от очевидцев.

Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. К 18.18 открытый огонь удалось потушить. К счастью, обошлось без пострадавших, рассказывают в министерстве.

На балконе было обнаружено сгоревшее майнинговое оборудование, добавили в социальных сетях ведомства.

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