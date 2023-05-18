Оделся в украденное: в Улан-Удэ работник пришел в магазин в одежде, которую в нем же и похитил Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 мая в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение от работника магазина спортивной одежды о краже товаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел региона.

-Еще 6 мая один из временных работников торговой точки пришел в магазин. Перед тем как начался рабочий день, молодой человек вынес из торгового зала в комнату персонала кроссовки, - говорят в МВД.

В течение дня он также похитил брюки, которые надел под свою одежду. На следующий день он пришел в магазин уже в качестве покупателя, стащив без оплаты куртку, джемпер, брюки, футболки и кроссовки. Суммарно ущерб составил примерно 30 тысяч рублей.

Примечательно, что в магазин молодой человек пришел в вещах, которые похитил накануне. Сейчас 22-летний молодой человек уже задержан, а вещи изъяты.

Молодой человек признался правоохранителям, что вещи планировал носить.

Заведено уголовное дело.