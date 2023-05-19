Одно из главных новшеств напрямую заденет женщин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро наступит долгожданное лето. Какие новшества принесет нам первый теплый месяц? КП-Иркутск расскажет, что изменится в Иркутске с 1 июня 2023 года и кого это коснется.

Что изменится в Иркутске с 1 июня 2023

Одно из главных новшеств напрямую заденет женщин, а точнее молодых матерей Иркутской области. Так, с июня 2023 года сибирячки смогут получать материнский капитал на детей до 3 лет в единую дату выплат. Семьям, которые пользуются данной мерой поддержки, деньги будут приходить 5-го числа каждого месяца. Стоит отметить, что поступать средства будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

- Новая дата впервые будет применена к пособиям за май, то есть деньги на счета семей за этот месяц поступят в июне, - поясняют в иркутском отделении социального фонда России. - А далее зачисление средств будет происходить по графику – в июле за июнь, в августе за июль и т.д. Переход на новую систему произойдет автоматически, жителям области не нужно никуда обращаться с дополнительными заявлениями.

Также в июне в Иркутской области подойдет к концу особый противопожарный режим. Кстати, ввели его еще в апреле из-за неблагоприятной погоды, которая могла вызвать возгорания. В этот период введены дополнительные требования пожарной безопасности.

- Необходимо помнить, что нарушение в период действия особого режима влечет наложение штрафа. Для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, предпринимателей – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, - рассказали в мэрии Иркутска.

Что еще изменится в Иркутске с 1 июня 2023 года? Откроется обновленная галерея Виктора Бронштейна. Сейчас она закрыта на масштабную реконструкцию. Но уже в июне горожане смогут полюбоваться новым выставочным пространством.

- Площадь увеличится до 2500 квадратных метров, - сообщают сотрудники галереи Бронштейна. - 1400 из них займут выставочные залы. В помещении появится еще один сувенирный магазин и бистро.

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