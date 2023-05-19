Из подвала вынесли 63 машинки: в многоквартирном доме Братска нашли нелегальную майнинговую ферму

незаконная майнинговая деятельность пресечена, оборудование изъято. Фото: Прокуратура Иркутской области

Не опять, а снова! Иркутская область считается мировой столицей майнинга. Ведь электроэнергия в регионе самая дешевая по стране. Вот прокуратура частенько «накрывает» незаконную деятельность по добыче криптовалюты. Так, на днях в многоквартирном доме Братска нашли очередную нелегальную майнинговую ферму.

- Прокуратура города Братска проверила исполнение жилищного законодательства совместно с энергетиками. Установлено, что в подвальном помещении одного из многоквартирных домов на улице Южная в жилом районе Центральный Братска, находящегося в управлении товарищества собственников жилья, обнаружены признаки ведения нелегальной майнинговой деятельности, - сообщает КП-Иркутск прокуратура Иркутской области.

Подвал нужно было вскрывать, чтобы подтвердить, есть ферма или нет. Когда двери сняли с петель, внутри цоколя нашли искомое - 10 машинок, которые были подключены к сети, еще 53 пылились в соседнем помещении.

- После вмешательства прокуратуры и иных заинтересованных ведомств незаконная майнинговая деятельность пресечена, оборудование изъято, - добавляют сотрудники ведомства.

незаконная майнинговая деятельность пресечена, оборудование изъято. Фото: Прокуратура Иркутской области

А рассекретить нелегальную ферму могут и сами жильцы. Ведь, если в доме затаился такой недоброжелатель, рано или поздно начнут приходить баснословные счета за электричество. Предварительно ущерб от фермы в подвале Братска составил 1,2 млн рублей.

Сейчас прокуратура отправила материалы проверки в полицию. Также возбуждено уголовного дела по причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием. Дело находится на контроле прокуратуры.