Сжигала мусор, но спалила 3 дома: в Бурятии сибирячка сожгла шесть дачных участков, убирая сухую траву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии все еще действует особый противопожарный режим. Костры запрещено разводить и в лесу, и на собственных дачах. Шашлыки тоже и сжигание мусора – тоже под запретом. Но не для всех. Так, в Заиграевском районе Бурятии сибирячка решила навести порядок на участке, а точнее сжечь траву. Но обычная уборка в СНТ "Лесник" закончилась печально. Пожар уничтожил три дачных дома. К счастью, в них никого не было, никто не пострадал. Также были повреждены шесть дачных участков: ограждения и разные постройки сгорели. Стоит отметить, что пожар удалось потушить, когда он разошелся на общей площади около 200 квадратных метров.

- Спасатели Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на тушение нежилых дачных домов и надворных построек, - сообщает ГУ МЧС Бурятии. - Для защиты населенного пункта привлекался опорный пункт Главного управления МЧС России по Республике Бурятия по тушению крупных пожаров.

Местные жители должны сказать спасибо 27 пожарным, которые смогли потушить пожар. Ведь ситуацию ухудшал сильнейший ветер и плотная застройка. Могло сгореть не три дома, а гораздо больше.

Из-за одной человеческой ошибки люди понесли потери. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ. Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.