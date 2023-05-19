Аферисты оплатили мужчине дорогу от Киренска до Иркутска, чтобы тот отдал 2 миллиона

Заплатили за маршрутку ради миллионов от жертвы: аферисты оплатили мужчине дорогу до Иркутска, чтобы тот отдал 2 миллиона Фото: Даниил ОПАРИН

Жителю Киренска мошенники оплатили маршрутное такси до Иркутска, чтобы он перевел им более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области в своих социальных сетях.

-В полицию обратился с заявлением 43-летний житель Иркутской области. Он рассказал, что мошенники путем обмана за несколько дней украли у него свыше двух миллионов рублей, - говорят в министерстве.

Изначально заявителю позвонил мужчина и представился сотрудником "Госуслуг". Он рассказал, что профиль мужчины пытаются взломать, чтобы оформить на его имя кредит. Чтобы сохранить свои сбережения, нужно было взять другой кредит.

Мужчина взял на свое имя кредит, а чтобы перевести деньги мошенникам, нужно было отправиться к конкретному банкомату в Иркутске. Отметим, что расстояние между Киренском и Иркутском - 657 километров. Злоумышленники даже оплатили своей жертве дорогу в одну сторону. Что ж, такое "вложение" со стороны аферистов окупилось - мужчина отдал им два миллиона рублей.

В настоящее время телефон неизвестного "сотрудника Госуслуг" выключен.